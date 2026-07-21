В ФБР сообщили, что перехватили более 700 БПЛА вблизи объектов ФИФА во время чемпионата мира

Директор ФБР Каш Патель рассказал об итогах работы своего ведомства по обеспечению безопасности на Чемпионате мира-2026. По его словам, завершившийся чемпионат мира стал крупнейшим спортивным событием в истории человечества.

При этом Патель подчеркнул, что США как государство справились с обеспечением безопасности на турнире. Об этом он написал в своём X.

"В ходе проведения турнира, который по своим масштабам можно сравнить с 78 Суперкубками за 38 дней, в нашей стране не произошло ни одного серьезного инцидента, связанного с безопасностью. Кроме того, было организовано 40 базовых лагерей команд, бесчисленное количество фан-зон и праздничных мероприятий почти в каждом штате", — подчеркнул Патель.

При этом директор ФБР неоднократно отмечал роль президента Дональда Трампа в том, что чемпионат мира прошел без проблем. В частности, он упомянул о начале работы Оперативной группы Белого дома по подготовке к ЧМ, которая была создана 16 месяцев назад (вероятно, речь идет о январе 2025 года, когда Дональд Трамп во второй раз стал президентом — ред.)

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В целом ФБР привлекло почти 5 тысяч сотрудников из центрального аппарата, региональных и международных представительств для работы в 16 городах-хозяевах.

Он также поблагодарил федеральных, штатных и местных партнеров за их участие. Патель назвал это самым масштабным привлечением ресурсов за всю историю ФБР для обеспечения безопасности какого-либо мероприятия.

"Мы также создали первый в своём роде учебный центр по противодействию беспилотным летательным аппаратам (counter-UAS), где в преддверии чемпионата мира проходили подготовку сотрудники правоохранительных органов со всей страны. Кроме того, мы перехватили более 700 дронов вблизи воздушного пространства, выделенного для объектов ФИФА. Несмотря на то, что одновременно проходили UFC 250, SAIL 250, State Fair 250 и многие другие мероприятия, мы обеспечили самый безопасный и лучше всего защищенный чемпионат мира в истории", — подчеркнул он.

В заключение директор ФБР еще раз выразил благодарность Дональду Трампу, а также ФИФА, Министерству внутренней безопасности США (DHS), Оперативной группе Белого дома по подготовке к чемпионату мира и её директору Эндрю Джулиани за помощь в обеспечении безопасного проведения чемпионата мира.

Чемпионат мира 2026 года — итоги

Победителем турнира стала сборная Испании — в финале она с минимальным счётом обыграла Аргентину. "Золотой" гол забил нападающий Ферран Торрес, а сама игра дошла до овертайма.

Напомним, что Англия выиграла матч за третье место у Франции. Англичане одержали победу со счётом 6:4 и впервые с 1966 года заняли призовое место.