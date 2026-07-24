В Словакии задержали бывшего главу УАФ Павелко: Украина просит об экстрадиции, — источники

В Словакии был задержан бывший руководитель Федерации футбола Украины. По данным источников "Фокуса", речь идет об экс-председателе УАФ Андрее Павелко.

Ему вменяется в вину создание схемы вывода почти 295 млн грн средств Федерации через подконтрольные коммерческие структуры. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

В то же время источники "Фокуса" сообщают, что речь идет именно о Павелко.

Кравченко сообщил, что высокопоставленный чиновник был задержан в Братиславе. До этого его разыскивали украинские правоохранительные органы.

Следствие установило, что задержанный организовал схему вывода почти 295 млн грн средств Федерации через подконтрольные коммерческие структуры. Для этого заключались фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая, кофе и электрооборудования, которые существовали лишь на бумаге. Деньги были выведены, а Федерация футбола Украины и ее региональные отделения понесли многомиллионные убытки.

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Генеральная прокуратура уже начала процедуру экстрадиции. В частности, Кравченко обратился в соответствующие органы Словакии с намерением направить запрос о выдаче этого лица, а также о применении временного ареста.

"Мы и впредь будем возвращать в Украину тех, кто годами полагал, что за границей можно укрыться от закона", — подчеркнули в сообщении.

Дела Андрея Павелко

Еще с ноября 2022 года в отношении Павелко ведется расследование по делу о хищении средств при строительстве завода по производству травы для искусственных полей.

В том же году FootballHub сообщил о восьми уголовных делах, которые якобы касаются Павелко. По информации издания, речь в них идет о хищении средств УЕФА, угрозах физического насилия и запугивании журналиста.

В июне 2023 года его поместили в СИЗО, однако впоследствии мера пресечения была смягчена до домашнего ареста.

В апреле 2024 года в ходе аудита, проведенного новым председателем УАФ Андреем Шевченко и охватывавшего период работы Павелко во главе УАФ, был выявлен отток активов ассоциации на сумму почти 1 342 900 тысяч гривен.

В конце 2025 года ряд спортивных СМИ сообщили, что Андрей Павелко сбежал за пределы Украины. Сообщалось, что бывший глава УАФ пытался "решить" вопрос о своём возможном аресте и экстрадиции за границу.