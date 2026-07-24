У Словаччині затримали ексголову УАФ Павелка: Україна просить про екстрадицію, — джерела

У Словаччині було затримано колишнього голову високосадовця Федерації футболу України. За даними джерел Фокусу, йдеться про ексголову УАФ Андрія Павелка.

Йому інкримінують створення схеми виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Водночас джерела Фокусу повідомляють, що йдеться саме про Павелка.

Кравченко повідомив, що високопосадовця було затримано у Братиславі. Перед цим його розшукували українські правоохоронні органи.

Слідство встановило, що затриманий організував схему виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури. Задля цього укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері. Гроші були виведені, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

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Офіс Генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції. Зокрема, Кравченко звернувся до відповідних органів Словаччини із наміром звернутися із запитом про видачу цієї особи, а також про застосування тимчасового арешту.

"Ми й надалі будемо повертати в Україну тих, хто роками вважав, що за кордоном можна сховатися від закону", — наголосили в повідомленні.

Справи Андрія Павелка

Ще з листопада 2022 року щодо Павелка ведеться слідство про розкрадання коштів під час будівництва заводу з виготовлення трави для штучних полів.

У тому ж році FootballHub розповів про вісім кримінальних проваджень, які нібито стосуються Павелка. За інформацією видання, в них йдеться про розкрадання коштів від УЄФА, погрози фізичного насильства та залякування журналіста.

У червні 2023 року його відправили до СІЗО, однак згодом запобіжний захід було пом'якшено до домашнього арешту.

У квітні 2024 року аудит нового голови УАФ Андрія Шевченка, який охоплював період роботи Павелка на чолі УАФ, виявив відтік активів асоціації обсягом майже 1 342 900 тисяч гривень.

Наприкінці 2025 року у низці спортивних ЗМІ повідомили, що Андрій Павелко втік за межі України. Повідомлялося, що ексголова УАФ намагався "вирішити" питання з його можливим арештом та екстрадицією за кордоном.