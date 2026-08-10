Килиан Мбаппе расторг свой контракт: какое будущее ждет звезду футбола

Один из лучших футболистов мира, нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение расторгнуть свой контракт с брендом Nike, с которым он сотрудничал на протяжении 19 лет.

При этом следующий шаг Мбаппе может оказаться неожиданным для всех болельщиков. Об этом пишет издание Bein Sports.

Мбаппе расторг свой контракт с Nike 31 июля. Теперь сообщается, что он может объединить усилия с новым брендом, который может выйти на футбольный рынок. Считается, что Мбаппе может запустить собственную линейку одежды, а также стать акционером нового бренда.

На данный момент название возможной компании Мбаппе неизвестно. В то же время сообщается, что в последние месяцы такие компании, как Adidas и Under Armour, проявляли интерес к подписанию контракта с Мбаппе после завершения его сотрудничества с Nike.

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Считается, что французский нападающий станет центральной фигурой нового бренда, который планирует выйти на рынок футбольных бутс. Если бренд будет успешно развиваться, это позволит Мбаппе заработать немалую сумму денег.

В качестве примера того, на что может ориентироваться Мбаппе, издание приводит Майкла Джордана, чье сотрудничество с Nike привело к созданию бренда Jordan Brand, выйдящего далеко за пределы баскетбола.

Официального подтверждения относительно следующего спонсора Мбаппе пока не было.

Для Nike этот шаг Мбаппе стал серьёзным ударом

В то же время издание отмечает, что после 19 лет сотрудничества с Мбаппе компания Nike может столкнуться с серьезными последствиями из-за потери контракта. Недавно они представили ему специальную пару бутс, чтобы отпраздновать награду лучшему бомбардиру Чемпионата мира-2026. Иронично, что эта пара бутс может стать последним эксклюзивным релизом, созданным Nike для Мбаппе.

Уже несколько месяцев наблюдались признаки того, что партнерство может приближаться к завершению. В марте в СМИ сообщалось, что шансы на продление контракта очень малы, а позже отмечалось, что Nike по-прежнему готова приложить значительные усилия, чтобы удержать одного из своих лучших спортсменов.

В отчетах также оценивали контракт француза с компанией примерно в 14 миллионов евро в год, что еще раз свидетельствует об огромном коммерческом влиянии Мбаппе за пределами поля.

Напомним, ранее "Фокус" сообщал , что Килиан Мбаппе рассказал о том, есть ли у него политические амбиции после завершения карьеры. По его словам, он рассматривает различные варианты.

Зато Nike удалось успешно использовать задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале 2026 года. На кадрах он был именно в спортивном костюме американской компании.