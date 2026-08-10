Кіліан Мбаппе розірвав свій контракт: яке майбутнє чекає на зірку футболу

Один з найкращих футболістів світу, нападник "Реалу" та збірної Франції Кіліан Мбаппе ухвалив рішення про розірвання свого контракту з брендом Nike, з яким він працював впродовж 19 років.

При цьому наступний крок Мбаппе може бути неочікуваним для всіх фанатів. Про це пише видання Bein Sports.

Мбаппе розірвав свій контракт з Nike 31 липня. Тепер повідомляється, що він може об'єднати зусилля з новим брендом, який може вийти на футбольний ринок. Вважається, що Мбаппе може мати власну лінійку одягу, а також стати акціонером нового бренду.

Наразі ім'я можливої компанії Мбаппе невідоме. Водночас повідомляється, що в останні місяці такі компанії, як Adidas та Under Armour, виявляли зацікавленість у підписанні контракту з Мбаппе після завершення його співпраці з Nike.

Вважається, що французький нападник стане центральною фігурою нового бренду, який хоче вийти на ринок футольних бутс. Якщо бренд розвиватиметься успішно, то це дозволить Мбаппе заробити чималу кількість грошей.

Відео дня

Як приклад того, на що може орієнтуватися Мбаппе, видання наводить Майкла Джордана, чия співпраця з Nike призвела до створення бренду Jordan Brand, яка вийшла далеко за межі баскетболу.

Офіційного підтвердження щодо наступного спонсора Мбаппе наразі не було.

Для Nike цей крок Мбаппе став серйозним ударом

Водночас видання відзначає, що після 19 років співпраці з Мбаппе компанія Nike може відчути серйозні наслідки через втрату контракту. Нещодавно вони презентували йому спеціальну пару бутс, аби відсвяткувати нагороду найкращому бомбардиру Чемпіонату світу-2026. Іронічно, що ця пара бутс може стати останнім ексклюзивним релізом, створеним Nike для Мбаппе.

Вже кілька місяців існували ознаки того, що партнерство може наближатися до завершення. У березні у ЗМІ повідомляли, що шанси на його поновлення контракту дуже малі, а пізніше відзначали, що Nike все ще готова докласти значних зусиль, щоб утримати одного зі своїх найкращих спортсменів.

Звіти також оцінювали угоду француза з компанією приблизно в 14 мільйонів євро на рік, що ще раз свідчить про величезну комерційну силу Мбаппе поза полем.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Кіліан Мбаппе розповів про те, чи має він політичні амбіції після завершення кар'єри. За його словами, він розглядає різні варіанти.

Натомість Nike змогла успішно використати затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро на початку 2026 року. На кадрах він був саме в спортивному костюмі американської компанії.