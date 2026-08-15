"Первый день рождения без мамы": олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева отмечает 48-летие

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка 1996 года Лилия Подкопаева 15 августа отмечает свой 48-й день рождения. За свою карьеру она завоевала 45 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых медалей.

В 1995 году Подкопаева стала абсолютной чемпионкой мира. Ко дню рождения гимнастки Фокус собирал информацию о том, чем она сейчас занимается.

В свой день рождения Подкопаева вспомнила свою маму, которая умерла 11 апреля 2026 года.

"Сегодня мой день рождения. Первый — без мамы. Удивительно, как много может измениться за год. Еще в прошлом году в этот день я слышала её голос в трубке. Я всегда звонила ей первой. Не для того, чтобы поздравить, а чтобы сказать "спасибо". 30 лет назад я позвонила из Атланты и сказала, что стала олимпийской чемпионкой. Тогда не было интернета. Трансляция шла глубокой ночью. Мама сказала, что знает. Что не могла смотреть — эмоции были невыносимыми", — вспомнила Подкопаева.

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Что известно о спортивной карьере Подкопаевой

Лилия Подкопаева родилась 15 августа 1978 года в Донецке. Заниматься спортивной гимнастикой она начала благодаря своей бабушке с пяти лет.

Уже в 15 лет она выиграла чемпионат Украины, а также впервые отправилась на чемпионат мира.

А спустя 2 года Лилия Подкопаева стала абсолютной чемпионкой мира, завоевав золотую медаль в опорном прыжке и серебряные медали на брусьях и на бревне.

В 1996 году Подкопаева могла не стать олимпийской чемпионкой — в начале года она сломала два ребра. Однако это не помешало ей сначала выиграть чемпионат Европы, а уже летом стать чемпионкой в абсолютном первенстве и вольных упражнениях, а также принести Украине серебро за упражнения на бревне.

После Олимпиады Лилия планировала продолжить выступления и в 1997 году на первом командном чемпионате Европы по гимнастике в составе сборной Украины завоевала бы бронзовую медаль. Но травмы вынудили её завершить карьеру.

Лилия Подкопаева — личная жизнь

С 2004 по 2009 год Подкопаева была замужем за бизнесменом, организатором спортивных шоу, директором компании "Спорт-сервис" Тимофеем Нагорным.

В 2004 году спортсменку жестоко избили, врачи прогнозировали, что у нее не будет детей. В 2006 году она с мужем решили усыновить мальчика, однако в то же время она узнала, что беременна.

31 июля 2006 года супруги забрали своего сына Вадима из интерната, а в ноябре родилась дочь Каролина, которую назвали в честь своей крестной — Ани Лорак (настоящее имя — Каролина).

В 2009 году Подкопаева развелась с Тимофеем. В 2025 году она рассказывала, что не общается с мужем, а в последний раз видела его более 10 лет назад.

"15 лет назад. Были какие-то вопросы по поводу документов, я обращалась к нему, но на этом всё", — рассказала женщина.

Кроме того, спортсменка рассказала, помогал ли ей Тимофей с детьми после того, как они расстались.

"Этот человек никак, ни в коей мере не участвует в жизни детей. Просто исчез и всё. И это ужасно, но это открывает глаза, ты перестаёшь смотреть на мир через розовые очки. И тот шаг, который я сделала много лет назад — я развелась, — был лучшим решением", — сказала Подкопаева, добавив, что не запрещала детям общаться с отцом.

Лилия Подкопаева — чем она занимается сейчас

После начала полномасштабной войны Подкопаева живёт в США, в Атланте, со своим новым мужем — бизнесменом Игорем Дубинским. В 2020 году у пары родился ещё один ребёнок.

Подкопаева также перешла на украинский язык.

"Я долго не разговаривала на украинском. Даже когда президент Виктор Ющенко активно начал украинизацию, у меня возникало такое сопротивление. Было удобно, привычно, комфортно смотреть фильмы на русском. Я не могла воспринимать украинский. Он казался искусственным. Но после полномасштабного вторжения я не могу говорить на собачьем языке. И я перешла на украинский. Каждую неделю занимаюсь с учительницей онлайн. Она умеет меня настраивать, даже если я устала. Она задает мне "домашнее задание". И мне это нравится. Моя дочь, самая младшая, ходит один раз в неделю в украинскую школу в Атланте", — рассказывала спортсменка.

Кроме того, она отметила, что часто слушает украинскую музыку вместе с дочерью, а любимой песней девочки является "Два цвета" в исполнении Квитки Цисык.

Спортсменка также мечтает вернуться в родной Донецк, который по-прежнему остается украинским.

"Я хочу побывать на могилах бабушки и дедушки, потому что именно эти люди подтолкнули меня к спорту, научили многим жизненным вещам, которыми я сейчас занимаюсь. Конечно, хочу посетить Дворец спорта, где я начинала свою спортивную карьеру. Хочется побывать в театре оперы и балета. А еще — на бывшей площади Ленина, где было так много роз. Донецк ведь называли городом миллиона роз", — рассказала Подкопаева.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева впервые рассказала, как её сын Вадим узнал о том, что он усыновлён. Тогда мальчику было около трёх лет.