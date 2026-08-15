"Перший день народження без мами": олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва відзначає 48-річчя

Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка 1996 року Лілія Подкопаєва 15 серпня святкує свій 48-й День народження. За свою кар'єру вона здобула 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей.

У 1995 році Подкопаєва стала абсолютною чемпіонкою світу. До дня народження гімнастки Фокус збирав інформацію про те, чим вона зараз займається.

У свій День народження Подкопаєва згадала свою маму, яка померла 11 квітня 2026 року.

"Сьогодні мій день народження. Перший — без мами. Дивно, як багато може змінитися за рік. Ще торік цей день звучав її голосом у слухавці. Я завжди дзвонила їй першою. Не за привітанням — а щоб сказати "дякую". 30 років тому я зателефонувала з Атланти і сказала, що стала олімпійською чемпіонкою. Тоді не було інтернету. Трансляція йшла глибокої ночі. Мама сказала, що знає. Що не могла дивитися — емоції були нестерпними", — згадала Подкопаєва.

Відео дня

Що відомо про спортивну кар'єру Подкопаєвої

Лілія Подкопаєва народилася 15 серпня 1978 року в Донецьку. Спортивною гімнастикою почала займатися завдяки своїй бабусі з п'яти років.

Вже у віці 15 років вона виграла чемпіонат України, а також вперше поїхала на чемпіонат світу.

А за 2 роки Лілія Подкопаєва стала абсолютною чемпіонкою світу, завоювавши золоту медаль в опорному стрибку і срібні на брусах і на колоді.

У 1996 році Подкопаєва могла не стати Олімпійською чемпіонкою — вона зламала два ребра на початку року. Однак це не завадило спочатку виграти Чемпіонат Європи, а вже влітку стати чемпіонкою в абсолютній першості і вільних вправах, а також принести Україні срібло за вправи на колоді.

Після Олімпіади Лілія планувала продовжувати виступи і у 1997 році на першому командному чемпіонаті Європи з гімнастики у складі збірної України завоювала бронзову медаль. Але травми змусили її завершити кар'єру.

Лілія Подкопаєва — особисте життя

З 2004 по 2009 рік Подкопаєва була одружена з бізнесменом, організатором спортивних шоу, директором компанії "Спорт-сервіс" Тимофієм Нагорномим.

У 2004 спортсменку жорстоко побили, лікарі прогнозували, що вона не матиме дітей. У 2006 вона з чоловіком вирішили всиновити хлопця, однак тоді ж вона дізналася, що вагітна.

31 липня 2006 року пара забрала свого сина Вадима з інтернату, а в листопаді народилася донька Кароліна, яку назвали на честь своєї хрещеної — Ані Лорак (справжнє ім'я — Кароліна).

У 2009 році Подкопаєва розвелася з Тимофієм. У 2025 році вона розповідала, що не спілкується з чоловіком, а востаннє бачила понад 10 років тому.

"15 років тому. Були якісь питання про документи, я зверталася до нього, але на цьому все", — розповіла жінка.

Також спортсменка розповіла, чи допомагав їй Тимофій із дітьми після того, як вони розлучилися.

"Ця людина ніяк, жодним чином не бере участі в житті дітей. Просто зник і все. І це жахливо, але це відкриває очі, ти не ходиш у рожевих окулярах. І той крок, який я зробила багато років тому, я розлучилася, був найкращим рішенням", — сказала Подкопаєва, додавши, що не забороняла дітям спілкуватися з батьком.

Лілія Подкопаєва — чим займається зараз

Після початку повномасштабної війни Подкопаєва живе в США, в Атланті зі своїм новим чоловіком — бізнесменом Ігорем Дубінським. У 2020 році в пари народилася ще одна дитина.

Подкопаєва також перейшла на українську мову.

"Українською я довго не розмовляла. Навіть коли президент Віктор Ющенко активно розпочав українізацію, у мені виникав такий спротив. Було зручно, звично, комфортно дивитися фільми російською. Я не могла сприймати українську. Вона здавалася штучною. Але після повномасштабного вторгнення не можу розмовляти псячою мовою. І я перейшла на українську. Щотижня займаюся з вчителькою онлайн. Вона вміє мене налаштовувати, навіть якщо я втомлена. Залишає мені "домашку". І мені подобається. Моя донька, наймолодша, ходить один раз на тиждень до української школи в Атланті", — розповідала спортсменка.

Також вона зазначила, що багато слухає української музики з донькою, а улюбленою піснею тієї є "Два кольори" у виконанні Квітки Цісик.

Спортсменка також мріє повернутися у рідний Донецьк, який залишається українським.

"Я хочу на могили до бабусі й дідуся, бо ці люди підштовхнули мене до спорту, навчили багатьох житейських речей, які я зараз роблю. Звісно, хочу відвідати Палац спорту, де я розпочинала свою спортивну кар’єру. Хочеться завітати до театру опери та балету. А ще — на колишню площу Леніна, де було так багато троянд. Донецьк же називали містом мільйона троянд", — розповіла Подкопаєва.

Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва уперше розповіла, як її син Вадим дізнався про те, що він усиновлений. Тоді хлопчику було близько трьох років.