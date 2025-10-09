"Я тоді завмерла": Подкопаєва здивувала, як її син дізнався, що всиновлений (фото)
Українська гімнастка Лілія Подкопаєва, яка живе в США, уперше розповіла, як її син Вадим дізнався про те, що він усиновлений. Тоді хлопчику було близько трьох років.
Це сталося абсолютно випадково. В інтерв’ю Марічці Падалко олімпійська чемпіонка пригадала, як вони з родиною поверталися додому і проїжджали повз дитячий будинок. Подкопаєва сказала Вадиму, що там живуть дітки, яких покинули батьки, на що хлопець несподівано відреагував: "А ти мене в цьому будинку знайшла?"
Син Лілії Подкопаєвої
"Я тоді завмерла. Почала дивитися на людей у машині, хто це сказав. Потім ми приїхали додому, я намагалася переключити увагу на щось інше. А потім дізналася, що мама йому сказала. Йому було три роки, ще зарано. Вона зняла з мене тягар — мені не довелося проходити через цей шлях", — зізналася чемпіонка.
Спортсменка зазначила, що Вадим завжди знав, що він усиновлений.
Подкопаєва наголосила, що найважливіше те, хто виховує дитину, а не народив.
"Не важливо, хто твої батьки. Важлива любов, турбота. Це найголовніше. Генетика — до біса. Головне, коли він відчуває тепло, тактильність, коли ти його обіймаєш", — сказала чемпіонка.
Цікаво, що майже 20-річний Вадим наразі навчається у США, в Технологічному інституті Джорджії. Це той самий кампус, де в 1996 році жила українська збірна під час Олімпіади. Уродженка Донецька зізналася, що це стало для неї справжнім "флешбеком у минуле".
Спортсменка також розповіла, що Вадим ніколи не намагався знайти своїх біологічних батьків. Ті добровільно відмовилися від сина і не з’явилися навіть на суді.
