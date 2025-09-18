Лілія Подкопаєва показала рідкісні кадри найменшої дочки Евеліни, яка живе в США (фото)

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала підрослу доньку Евеліну в день її шестиріччя. З нагоди особливого дня чемпіонка влаштувала фотосесію з родиною на пляжі.

18 вересня доньці Подкопаєвої та її чоловіка Ігора Дубінського виповнилося шість років. У кадрі постала не лише зіркова мама з іменинницею, а і її батько та старший брат Вадим.

"Моє одне із головних чудес світу!!! Неповторне. І сьогодні йому цілих шість", — зазначила уродженка Донецька.

Лілія Подкопаєва з донькою Фото: podkopayeva_official/ Instagram Донька Лілії Подкопаєвої Фото: podkopayeva_official/ Instagram

У коментарях до святкового допису фоловери чемпіонки засипали її родину привітаннями:

"Щастя у кожному фото, радію за вашу родину, ви чудові".

"Вітаю вас, щасливі батьки щасливої донечки".

"Хорошенька така!!! Вітаємо вашу квіточку милу з Днем Народження".

Евеліна з татом Фото: podkopayeva_official/ Instagram Лілія Подкопаєва з чоловіком та донькою Фото: podkopayeva_official/ Instagram

Подкопаєва та Дубінський одружилися у 2018, а через рік народилася їхня донька Евеліна. Наразі родина живе в США.

Раніше спортсменка стала мамою дівчинки Кароліни, яку народила в союзі з бізнесменом Тимофієм Нагорним. А до цього зіркова мама всиновила сина Вадима.

"Усиновлення — це історія абсолютної любові. 19 років тому моє серце зробило свій вибір, і я переконана, що дитина теж обирає батьків. Це зустріч, яка змінює все назавжди", — писала Лілія.

