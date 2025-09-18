Лілія Подкопаєва показала рідкісні кадри найменшої дочки Евеліни, яка живе в США (фото)
Українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала підрослу доньку Евеліну в день її шестиріччя. З нагоди особливого дня чемпіонка влаштувала фотосесію з родиною на пляжі.
18 вересня доньці Подкопаєвої та її чоловіка Ігора Дубінського виповнилося шість років. У кадрі постала не лише зіркова мама з іменинницею, а і її батько та старший брат Вадим.
"Моє одне із головних чудес світу!!! Неповторне. І сьогодні йому цілих шість", — зазначила уродженка Донецька.
У коментарях до святкового допису фоловери чемпіонки засипали її родину привітаннями:
- "Щастя у кожному фото, радію за вашу родину, ви чудові".
- "Вітаю вас, щасливі батьки щасливої донечки".
- "Хорошенька така!!! Вітаємо вашу квіточку милу з Днем Народження".
Подкопаєва та Дубінський одружилися у 2018, а через рік народилася їхня донька Евеліна. Наразі родина живе в США.
Раніше спортсменка стала мамою дівчинки Кароліни, яку народила в союзі з бізнесменом Тимофієм Нагорним. А до цього зіркова мама всиновила сина Вадима.
"Усиновлення — це історія абсолютної любові. 19 років тому моє серце зробило свій вибір, і я переконана, що дитина теж обирає батьків. Це зустріч, яка змінює все назавжди", — писала Лілія.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними кадрами з чоловіком-бізнесменом Ігорем Дубінським.
- Чемпіонка привітала старшого сина Вадима з 19-річчям.
Також Фокус писав про секрет стрункої фігури Подкопаєвої.