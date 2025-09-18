Лилия Подкопаева показала редкие кадры маленькой дочери Эвелины, которая живет в США (фото)

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала подросшую дочь Эвелину в день ее шестилетия. По случаю особого дня чемпионка устроила фотосессию с семьей на пляже.

18 сентября дочке Подкопаевой и ее мужа Игоря Дубинского исполнилось шесть лет. В кадре предстала не только звездная мама с именинницей, а и ее отец и старший брат Вадим.

"Мое одно из главных чудес света! Неповторимое. И сегодня ему целых шесть", — отметила уроженка Донецка.

Лилия Подкопаева с дочерью Фото: podkopayeva_official/ Instagram Дочь Лилии Подкопаевой Фото: podkopayeva_official/ Instagram

В комментариях к праздничному посту фолловеры чемпионки засыпали ее семью поздравлениями:

"Счастье в каждом фото, радуюсь за вашу семью, вы замечательные".

"Поздравляю вас, счастливые родители счастливой доченьки".

"Хорошенькая такая!!! Поздравляем ваш цветочек милый с Днем Рождения".

Эвелина с папой Фото: podkopayeva_official/ Instagram Лилия Подкопаева с мужем и дочерью Фото: podkopayeva_official/ Instagram

Подкопаева и Дубинский поженились в 2018, а через год родилась их дочь Эвелина. Сейчас семья живет в США.

Ранее спортсменка стала мамой девочки Каролины, которую родила в союзе с бизнесменом Тимофеем Нагорным. А до этого звездная мама усыновила сына Вадима.

"Усыновление — это история абсолютной любви. 19 лет назад мое сердце сделало свой выбор, и я убеждена, что ребенок тоже выбирает родителей. Это встреча, которая меняет все навсегда", — писала Лилия.

