Лилия Подкопаева показала редкие кадры маленькой дочери Эвелины, которая живет в США (фото)
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала подросшую дочь Эвелину в день ее шестилетия. По случаю особого дня чемпионка устроила фотосессию с семьей на пляже.
18 сентября дочке Подкопаевой и ее мужа Игоря Дубинского исполнилось шесть лет. В кадре предстала не только звездная мама с именинницей, а и ее отец и старший брат Вадим.
"Мое одно из главных чудес света! Неповторимое. И сегодня ему целых шесть", — отметила уроженка Донецка.
В комментариях к праздничному посту фолловеры чемпионки засыпали ее семью поздравлениями:
- "Счастье в каждом фото, радуюсь за вашу семью, вы замечательные".
- "Поздравляю вас, счастливые родители счастливой доченьки".
- "Хорошенькая такая!!! Поздравляем ваш цветочек милый с Днем Рождения".
Подкопаева и Дубинский поженились в 2018, а через год родилась их дочь Эвелина. Сейчас семья живет в США.
Ранее спортсменка стала мамой девочки Каролины, которую родила в союзе с бизнесменом Тимофеем Нагорным. А до этого звездная мама усыновила сына Вадима.
"Усыновление — это история абсолютной любви. 19 лет назад мое сердце сделало свой выбор, и я убеждена, что ребенок тоже выбирает родителей. Это встреча, которая меняет все навсегда", — писала Лилия.
