Редкие кадры: Лилия Подкопаева показалась с мужем-бизнесменом (фото)

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева поделилась редкими кадрами с мужем-бизнесменом Игорем Дубинским, с которым живет в США.

Чемпионка наделала с избранником селфи в зеркале рядом с лифтом и показала их подписчикам в Instagram.

Лилия и Игорь позировали в элегантных деловых образах. На некоторых снимках бизнесмен осторожно обнимает жену. В подписи спортсменка заговорила о "своих людях", которые понимают с полуслова и всегда поддержат.

Лилия Подкопаева с мужем Фото: podkopayeva_official/ Instagram

"Свои люди — это те, кто понимает с полуслова и поддерживает без лишних объяснений", — написала Подкопаева, добавив английский перевод.

Подписчики чемпионки в соцсети засыпали их с мужем комплиментами:

"Лиля. Вы с Игорем оооочень красивая пара".

"Такая красивая пара. Так заметна и восхищает та искренность, не наигранность в отношениях".

"Вдохновляюсь вашей парой".

Лилия Подкопаева с мужем Фото: podkopayeva_official/ Instagram

Пара поженилась в 2018, а через год на свет появилась их дочь Эвелина. Сейчас семья живет в США.

Ранее Подкопаева стала мамой девочки Каролины, которую родила в союзе с бизнесменом Тимофеем Нагорным. А до этого она усыновила сына Вадима.

