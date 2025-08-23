Редкие кадры: Лилия Подкопаева показалась с мужем-бизнесменом (фото)
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева поделилась редкими кадрами с мужем-бизнесменом Игорем Дубинским, с которым живет в США.
Чемпионка наделала с избранником селфи в зеркале рядом с лифтом и показала их подписчикам в Instagram.
Лилия и Игорь позировали в элегантных деловых образах. На некоторых снимках бизнесмен осторожно обнимает жену. В подписи спортсменка заговорила о "своих людях", которые понимают с полуслова и всегда поддержат.
"Свои люди — это те, кто понимает с полуслова и поддерживает без лишних объяснений", — написала Подкопаева, добавив английский перевод.
Подписчики чемпионки в соцсети засыпали их с мужем комплиментами:
- "Лиля. Вы с Игорем оооочень красивая пара".
- "Такая красивая пара. Так заметна и восхищает та искренность, не наигранность в отношениях".
- "Вдохновляюсь вашей парой".
Пара поженилась в 2018, а через год на свет появилась их дочь Эвелина. Сейчас семья живет в США.
Ранее Подкопаева стала мамой девочки Каролины, которую родила в союзе с бизнесменом Тимофеем Нагорным. А до этого она усыновила сына Вадима.
