Рідкісні кадри: Лілія Подкопаєва показалася з чоловіком-бізнесменом (фото)
Українська гімнастка Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними кадрами з чоловіком-бізнесменом Ігорем Дубінським, з яким живе в США.
Чемпіонка наробила з обранцем селфі в дзеркалі поруч з ліфтом і показала їх підписникам в Instagram.
Лілія та Ігор позували в елегантних ділових образах. На деяких знімках бізнесмен обережно обіймає дружину. У підписі спортсменка заговорила про "своїх людей", які розуміють з пів слова і завжди підтримають.
"Свої люди — це ті, хто розуміє з пів слова й підтримує без зайвих пояснень", — написала Подкопаєва, додавши англійський переклад.
Підписники чемпіонки в соцмережі засипали їх з чоловіком компліментами:
- "Ліля. Ви та Ігор дуууууже красива пара".
- "Така гарна пара. Так помітна і захоплює та щирість, не награність в стосунках".
- "Надихаюся вашою парою".
Пара одружилася у 2018, а через рік на світ зʼявилася їхня донька Евеліна. Наразі родина живе в США.
Раніше Подкопаєва стала мамою дівчинки Кароліни, яку народила в союзі з бізнесменом Тимофієм Нагорним. А до цього вона всиновила сина Вадима.
