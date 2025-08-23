Рідкісні кадри: Лілія Подкопаєва показалася з чоловіком-бізнесменом (фото)

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними кадрами з чоловіком-бізнесменом Ігорем Дубінським, з яким живе в США.

Чемпіонка наробила з обранцем селфі в дзеркалі поруч з ліфтом і показала їх підписникам в Instagram.

Лілія та Ігор позували в елегантних ділових образах. На деяких знімках бізнесмен обережно обіймає дружину. У підписі спортсменка заговорила про "своїх людей", які розуміють з пів слова і завжди підтримають.

Лілія Подкопаєва з чоловіком Фото: podkopayeva_official/ Instagram

"Свої люди — це ті, хто розуміє з пів слова й підтримує без зайвих пояснень", — написала Подкопаєва, додавши англійський переклад.

Підписники чемпіонки в соцмережі засипали їх з чоловіком компліментами:

"Ліля. Ви та Ігор дуууууже красива пара".

"Така гарна пара. Так помітна і захоплює та щирість, не награність в стосунках".

"Надихаюся вашою парою".

Лілія Подкопаєва з чоловіком Фото: podkopayeva_official/ Instagram

Пара одружилася у 2018, а через рік на світ зʼявилася їхня донька Евеліна. Наразі родина живе в США.

Раніше Подкопаєва стала мамою дівчинки Кароліни, яку народила в союзі з бізнесменом Тимофієм Нагорним. А до цього вона всиновила сина Вадима.

