"Я тогда замерла": Подкопаева удивила, как ее сын узнал, что усыновлен (фото)

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая живет в США, впервые рассказала, как ее сын Вадим узнал о том, что он усыновлен. Тогда мальчику было около трех лет.

Это произошло совершенно случайно. В интервью Маричке Падалко олимпийская чемпионка вспомнила, как они с семьей возвращались домой и проезжали мимо детского дома. Подкопаева сказала Вадиму, что там живут детки, которых бросили родители, на что парень неожиданно отреагировал: "А ты меня в этом доме нашла?"

"Я тогда замерла. Начала смотреть на людей в машине, кто это сказал. Потом мы приехали домой, я пыталась переключить внимание на что-то другое. А потом узнала, что мама ему сказала. Ему было три года, еще рано. Она сняла с меня груз — мне не пришлось проходить через этот путь", — призналась чемпионка.

Спортсменка отметила, что Вадим всегда знал, что он усыновлен.

Подкопаева подчеркнула, что самое важное то, кто воспитывает ребенка, а не родил.

"Не важно, кто твои родители. Важна любовь, забота. Это самое главное. Генетика — к черту. Главное, когда он чувствует тепло, тактильность, когда ты его обнимаешь", — сказала чемпионка.

Интересно, что почти 20-летний Вадим сейчас учится в США, в Технологическом институте Джорджии. Это тот самый кампус, где в 1996 году жила украинская сборная во время Олимпиады. Уроженка Донецка призналась, что это стало для нее настоящим "флешбеком в прошлое".

Спортсменка также рассказала, что Вадим никогда не пытался найти своих биологических родителей. Те добровольно отказались от сына и не появились даже на суде.

