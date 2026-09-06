Любимица Путина: российскую фигуристку Валиеву лишили права выступать на соревнованиях

Российская фигуристка Камила Валиева получила "бану" на соревнования после попытки продолжить выступления под нейтральным флагом. В российских СМИ сообщают, что фигуристка имеет тесную связь с диктатором РФ.

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил её нейтральный статус, присвоенный в августе. Об этом сообщает агентство Reuters.

20-летняя российская фигуристка Камила Валиева получила официальное уведомление о решении Международного союза конькобежцев (ISU). До этого Украинская федерация фигурного катания обратилась к ISU с призывом повторно проверить российских и белорусских спортсменов, претендующих на выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Среди спортсменов, в отношении которых федерация требовала дополнительной проверки, была и Валиева.

В украинской федерации заявили, что фигуристка могла не соответствовать критериям нейтральности из-за её связей с клубом Татьяны Навки — супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Навка находится под санкциями Европейского Союза с 2022 года.

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Кто такая Камила Валиева: допинг, связи с Путиным

Камила Валиева — 20-летняя российская фигуристка, отец которой является военнослужащим и занимается подготовкой российских военных к войне против Украины. В 2022 году, в 15-летнем возрасте, спортсменка оказалась в центре допингового скандала во время Олимпиады в Пекине, когда её считали одной из главных претенденток на золото в фигурном катании.

Однако спортсменка оказалась вовлечена в допинговый скандал — в допинг-пробе, взятой в декабре 2021 года, были обнаружены запрещенные вещества. Уже в 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил Валиевой четырёхлетнюю дисквалификацию.

Из-за допингового скандала Россия лишилась золотой медали в командном турнире Олимпиады-2022. Именно тогда президент РФ Путин публично встал на сторону фигуристки, назвав её "настоящей чемпионкой" и заявив, что талант спортсменки невозможно сломить.

По окончании дисквалификации в феврале 2026 года Валиева возобновила выступления, но не смогла принять участие в Олимпийских играх в Милане и Кортине. Для этого необходимо было получить статус нейтрального спортсмена, но после действий украинской федерации спортсменку, вероятно, не допустят к соревнованиям.

В сети Валиеву стали называть "новой любовницей Путина". В то же время никаких доказательств романтических отношений между ними нет, поэтому такие разговоры остаются лишь слухами.

Ранее Фокус сообщал о том, как CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года. Допинг-проба, проведенная после командных соревнований по фигурному катанию, выявила в организме 15-летней Валиевой наличие триметазидина — сердечного препарата, который также может повысить выносливость.

Впоследствии стало известно, что "любовница Путина" вновь появилась на международной арене. Однако в РФ считают, что этого недостаточно, и требуют сначала вернуть спортсменке золотую медаль Олимпиады-2022, которой она лишилась после допингового скандала.