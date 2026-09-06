Улюблениця Путіна: російську фігуристку Валієву позбавили права виступати на змаганнях

Російська фігуристка Каміла Валієва отримала "бан" на змагання після спроби продовжити свої виступи під нейтральним прапором. В російських медіа повідомляють, що фігуристка має близький зв'язок з диктатором РФ.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відкликав її нейтральний статус, виданий у серпні. Про це пише видання Reuters.

20-річна російська фігуристка Каміла Валієва отримала офіційне повідомлення про рішення Міжнародного союзу ковзанярів (ISU). Перед цим Українська федерація фігурного катання звернулася до ISU із закликом повторно перевірити російських та білоруських спортсменів, які претендують на виступи на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Серед спортсменів, щодо яких федерація вимагала додаткової перевірки, була і Валієва.

В українській федерації заявили, що фігуристка могла не відповідати критеріям нейтральності через її зв’язки з клубом Тетяни Навки — дружини прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Навка перебуває під санкціями Європейського Союзу з 2022 року.

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Хто така Каміла Валієва: допінг, зв'язок з Путіним

Каміла Валієва — 20-річна російська фігуристка, батько якої є військовослужбовцем та займається підготовкою російських військових до війни проти України. У 2022 році, у 15-річному віці, спортсменка опинилася в центрі допінгового скандалу під час Олімпіади в Пекін, коли її вважали однією з головних претенденток на золото у фігурному катанні.

Однак спортсменка потрпила в допінговий скандал — у допінг-пробі грудня 2021 року виявили заборонені речовини. Вже 2024 року Спортивний арбітражний суд (CAS) призначив Валієвій чотирирічну дискваліфікацію.

Через допінгову справу Росія втратила золоту медаль командного турніру Олімпіади-2022. Саме тоді президент РФ Путін публічно став на бік фігуристки, назвавши її "справжньою чемпіонкою" та заявивши, що талант спортсменки неможливо зламати.

Після завершення дискваліфікації у лютому 2026 року Валієва відновила виступи, та не могла взяти участь в Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні. Для цього потрібно було отримати нейтральний статус атлета, але після дій української федерації атлетку ймовірно не допустять до змагань.

В мережі Валієву почали називати "новою коханкою Путіна". Водночас жодних доказів романтичних стосунків між ними немає, тому такі розмови залишаються лише чутками.

Раніше Фокус повідомляв про те, як CAS дискваліфікував фігуристку Валієву на чотири роки. Допінг-проба, яку провели після командних змагань із фігурного катання, вказала на присутність в організмі 15-річної Валієвої триметазидину — серцевих ліків, які також можуть підвищити витривалість.

Згодом стало відомо, що "коханка Путіна" знову на міжнародній арені. Однак, у РФ перекрнані, що цього недостатньо, і вимагають спочатку повернути спортсменці золоту медаль Олімпіади-2022, якої вона позбулася після допінгового скандалу.