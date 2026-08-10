"Коханка Путіна" знову на міжнародній арені: у РФ хочуть ще й повернути їй олімпійське золото

Фігуристці Камілі Валієвій, яку ЗМІ називають "коханкою Путіна", повернули можливість виступати на міжнародних змаганнях лише у нейтральному статусі. Однак, у РФ перекрнані, що цього недостатньо, і вимагають спочатку повернути спортсменці золоту медаль Олімпіади-2022, якої вона позбулася після допінгового скандалу.

Як пише "24 Канал" із посиланням на заяву депутата Держдуми РФ В’ячеслава Фетисова у коментарі російському агентству "ТАСС", він залишився незадоволений рішенням Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) щодо Валієвої. За його словами, радіти нейтральному статусу немає сенсу, поки фігуристка не отримала назад олімпійське золото.

"Я б Камілі насамперед повернув золоту олімпійську медаль. А вже потім радів би нейтральному статусу. Якщо комусь він подобається, то мені ні, чому тут радіти?", — цитує росіянина агенство "ТАСС".

Варто зауважити, що Валієва справді зможе повернутися до міжнародних змагань після завершення чотирирічної дискваліфікації. Але її результати на Олімпіаді-2022 залишаються скасованими.

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Зокрема, проблеми у російської фігуристки почалися під час Ігор у Пекіні. Так, у лютому 2022 року стало відомо, що в її допінг-пробі знайшли триметазидин — заборонену речовину. А вже у січні 2024 року Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки. Покарання почали рахувати з 25 грудня 2021 року. Крім того, суд анулював усі результати спортсменки за цей період.

Через це Валієва втратила четверте місце в особистому турнірі Олімпіади-2022. Але найбільше рішення позначилося на командних змаганнях, де російська збірна спочатку посіла перше місце.

Після рішення CAS Міжнародний союз ковзанярів переглянув результати командного турніру. Російській команді забрали 20 балів, які Валієва набрала за свої виступи у короткій та довільній програмах.

У результаті Росія втратила перше місце й опустилася на третю позицію. Так, золото дісталося США, срібло — Японії, а російській команді залишилася бронза.

Що відомо про зв'язок Валієвої з Путіним

У матеріалі "24 Каналу" журналіст також згадує про появу Валієвої поруч із Володимиром Путіним. Під час дискваліфікації фігуристка брала участь у публічних подіях за участю російського президента, зокрема була присутня на відкритті "Ігор майбутнього" в Казані.

Після цього в мережі Валієву почали називати "новою коханкою Путіна". Водночас жодних доказів романтичних стосунків між ними немає, тому такі розмови залишаються лише чутками.

Водночас нейтральний статус не гарантує Валієвій місця у складі російської збірної. Наприкінці травня її не включили до команди через недостатню змагальну практику.

Водночас ще у 2022 році Британська олімпійська асоціація виступала за посилення обмежень для російських спортсменів на тлі допінгового скандалу навколо Каміли Валієвої. Тодішній глава БОА Енді Енсон заявляв, що Росії можуть загрожувати ще суворіші санкції, якщо розслідування підтвердить порушення з боку людей з оточення фігуристки.

Також Фокус писав, що 13-річний син Євгена Плющенка Олександр тепер виступатиме за збірну Азербайджану з фігурного катання. Російська федерація дозволила йому змінити спортивне громадянство на п’ять років, оскільки через конкуренцію він не потрапив до російської збірної.