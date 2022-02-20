У Великій Британії хочуть суворіше покарати Росію через допінг Каміли Валієвої

Росію технічно усунули від Олімпіади в Пекіні через масштабну практику застосування допінгу. Британські чиновники вимагатимуть ще суворішої заборони для РФ.

Глава Британської олімпійської асоціації (БОА) Енді Енсон заявив, що підтримає суворішу заборону щодо Росії, якщо буде встановлено, що оточення фігуристки Каміли Валієвої вдавалося до допінгу. Про це повідомляє EuroSport.

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Допінговий скандал, у центрі якого опинилася Валієва, став однією з головних тем Олімпійських ігор, що завершилися в Пекіні. Наступного дня після того, як спортсменка у складі збірної ОКР виграла золоту медаль у командній першості з фігурного катання, з'явилася інформація про те, що у її грудневій допінг-пробі був заборонений препарат.

Голова БОА говорить про необхідність більш жорстких заходів впливу щодо спортсменів з РФ, яким і без того заборонено виступати під офіційним прапором Росії і назвою країни.

Цього разу, за словами Енсона, британська асоціація вимагатиме більш суворого покарання для російських спортсменів, якщо з'ясується, що з боку представників РФ у справі Валієвої мали місце правопорушення.

В останні дні Олімпіади в Пекіні, що вже завершилася, Енсон сказав, що Валієву оточують просто "жахливі" люди.

"Не думаю, що ми можемо вдавати, що насправді все інакше. Розслідування щодо кожної людини з її оточення має бути максимально ретельним і докладним, тому що те, що сталося неприпустиме", — заявив чиновник.

Росія технічно була відсторонена від Олімпіади у Пекіні. Через масштабну практику застосування допінгу спортсменам дозволили виступати на Іграх у Пекіні під прапором Олімпійського комітету Росії (ОКР) і такою ж назвою.

Нагадаємо, що фігуристка Валієва збирається відстоювати свою честь у суді і попросить розкрити пробу Б. Представники фігуристки говорять про можливе потрапляння допінгу в організм спортсменки з "дідусиними ліками", а також, що допінг міг опинитися в результатах аналізу вже в лабораторії.

Раніше Фокус повідомляв, що з рішенням допустити Камілу Валієву до подальших виступів на Олімпіаді була не згодна дискваліфікована за марихуану легкоатлетка зі США. Ша'каррі Річардсон, допінг-проба якої показала наявність канабісу в крові, заявила про расову упередженість і несправедливість через те, що CAS виніс рішення на користь 15-річної фігуристки з РФ.