В Великобритании хотят строже наказать Россию из-за допинга Камилы Валиевой

Россию технически отстранили от Олимпиады в Пекине из-за масштабной практики применения допинга. Британские чиновники потребуют еще более строгого запрета для РФ.

Глава Британской олимпийской ассоциации (БОА) Энди Энсон заявил, что поддержит более строгий запрет в отношении России, если будет установлено, что окружение фигуристки Камилы Валиевой прибегало к допингу. Об этом сообщает Eurosport.

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Допинговый скандал, в центре которого оказалась Валиева, стал одной из главных тем завершившихся Олимпийских игр в Пекине. На следующий день после того, как спортсменка в составе сборной ОКР выиграла золотую медаль в командном первенстве по фигурному катанию, появилась информация о том, что в ее декабрьской допинг-пробе был запрещенный препарат.

Глава БОА говорит о необходимости в более жестких мерах воздействия в отношении спортсменов из РФ, которым и без того запрещено выступать под официальным флагом России и названием страны.

В этот раз, по словам Энсона, британская ассоциация потребует более строгого наказания для российских спортсменов, если выяснится, что со стороны представителей РФ в деле Валиевой имели место правонарушения.

В последние дни уже завершившейся Олимпиады в Пекине Энсон сказал, что Валиеву окружают просто "ужасные" люди.

"Не думаю, что мы можем притворяться, что на самом деле все иначе. Расследование в отношении каждого человека из ее окружения должно быть максимально тщательным и подробным, потому что произошедшее совершенно недопустимо", — заявил чиновник.

Россия технически была отстранена от Олимпиады в Пекине. Из-за масштабной практики применения допинга спортсменам разрешили выступать на Играх в Пекине под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и таким же названием.

Напомним, что фигуристка Валиева собирается отстаивать свою честь в суде и попросит вскрыть пробу Б. Представители фигуристки говорят о возможном попадании допинга в организм спортсменки с "дедушкиным лекарством", а также, что допинг мог оказаться в результатах анализа уже в лаборатории.

Ранее Фокус сообщал, что с решением допустить Камилу Валиеву к дальнейшим выступлениям на Олимпиаде возмутилась дисквалифицированная за марихуану легкоатлетка из США. Ша'карри Ричардсон, допинг-проба которой показала наличие каннабиса в крови, заявила о расовой предвзятости и несправедливости из-за того, что CAS вынес решение в пользу 15-летней фигуристки из РФ.