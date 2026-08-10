"Любовница Путина" вновь на международной арене: в РФ хотят еще и вернуть ей олимпийское золото

Фигуристке Камиле Валиевой, которую СМИ называют "любовницей Путина", вернули возможность выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Однако в РФ считают, что этого недостаточно, и требуют сначала вернуть спортсменке золотую медаль Олимпиады-2022, которой она лишилась после допингового скандала.

Как сообщает "24 Канал" со ссылкой на заявление депутата Госдумы РФ Вячеслава Фетисова в комментарии российскому агентству "ТАСС", он остался недоволен решением Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении Валиевой. По его словам, радоваться нейтральному статусу нет смысла, пока фигуристка не вернула себе олимпийское золото.

"Я бы Камилле в первую очередь вернул золотую олимпийскую медаль. А уже потом радовался бы нейтральному статусу. Если кому-то он нравится, то мне — нет, чему тут радоваться?", — цитирует россиянина агентство "ТАСС".

Стоит отметить, что Валиева действительно сможет вернуться к международным соревнованиям по окончании четырёхлетней дисквалификации. Однако её результаты на Олимпиаде-2022 остаются аннулированными.

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В частности, проблемы у российской фигуристки начались во время Игр в Пекине. Так, в феврале 2022 года стало известно, что в её допинг-пробе обнаружили триметазидин — запрещённое вещество. А уже в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации начали отсчитывать с 25 декабря 2021 года. Кроме того, суд аннулировал все результаты спортсменки за этот период.

Из-за этого Валиева уступила четвертое место в индивидуальном турнире Олимпиады-2022. Но больше всего это решение сказалось на командных соревнованиях, где российская сборная изначально заняла первое место.

После решения CAS Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира. У российской команды сняли 20 баллов, которые Валиева набрала за свои выступления в короткой и произвольной программах.

В результате Россия утратила первое место и опустилась на третью позицию. Так, золото досталось США, серебро — Японии, а российской команде досталась бронза.

Что известно о связях Валиевой с Путиным

В материале "24 Канала" журналист также упоминает о появлении Валиевой рядом с Владимиром Путиным. Во время дисквалификации фигуристка принимала участие в публичных мероприятиях с участием российского президента, в частности присутствовала на открытии "Игр будущего" в Казани.

После этого в сети Валиеву стали называть "новой любовницей Путина". В то же время никаких доказательств романтических отношений между ними нет, поэтому такие разговоры остаются лишь слухами.

В то же время нейтральный статус не гарантирует Валиевой места в составе российской сборной. В конце мая её не включили в состав команды из-за недостаточной соревновательной практики.

В то же время ещё в 2022 году Британская олимпийская ассоциация выступала за ужесточение ограничений в отношении российских спортсменов на фоне допингового скандала вокруг Камилы Валиевой. Тогдашний глава БОА Энди Энсон заявлял, что России могут грозить ещё более суровые санкции, если расследование подтвердит нарушения со стороны людей из окружения фигуристки.

Также Фокус сообщал, что 13-летний сын Евгения Плющенко Александр теперь будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию. Российская федерация разрешила ему сменить спортивное гражданство на пять лет, поскольку из-за конкуренции он не попал в российскую сборную.