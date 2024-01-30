Після дискваліфікації росіянки збірна США з фігурного катання отримала золоту медаль Олімпіади-2022

Міжнародний олімпійcький комітет підтвердив, що в майбутньому організує "офіційну церемонію нагородження олімпійських медалей" для США, Японії та Канади, яка займала тоді четверте місце.

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У понеділок, 29 січня, російську фігуристку Камілу Валієву дискваліфікували на чотири роки через тривалу суперечку щодо допінгу, що дало змогу отримати збірній США з фігурного катання золоту медаль у своїх командних змаганнях на зимових Олімпійських іграх у Пекіні 2022 року. Міжнародний союз ковзанярів (ISU) у вівторок, 30 січня, на сайті підтвердив, що її результати були анульовані.

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США та Японія піднялися на перше та друге місця відповідно. Дата чи місце церемонії нагородження медалей не були визначені, хоча МОК заявив, що в майбутньому організує "офіційну церемонію нагородження олімпійських медалей" для США, Японії та Канади, яка займала тоді четверте місце.

Також ISU затвердила й інші санкції проти Каміли Валієвої. Її позбавили усіх нагород через дискваліфікацію CAS. Зокрема "золота" чемпіонату Європи-2022: новою переможницею стала інша росіянка Анна Щербакова.

"Ліки дідуся" та дискваліфікація Каміли Валієвої

У лютому 2022 року Спортивний арбітражний суд (CAS) представив мотивувальну частину рішення у справі Каміли Валієвої. Російській фігуристці пролонгували участь у змаганнях у Пекіні.

Допінг-проба Валієвої, яку взяли в грудні під час Чемпіонату РФ з фігурного катання, показала наявність в організмі спортсменки забороненої речовини триметазидину та двох інших препаратів, які знаходяться у списку заборонених.

За словами мами Валієвої, препарат, найімовірніше, потрапив в організм побутовим шляхом через те, що дідусь приймає триметазидин як ліки для підтримки серця після операції й часто носить його з собою. Дідусь спортсменки регулярно відвозить онучку на перше і друге тренування протягом дня, потім чекає на неї в тренувальному центрі, поки тренування не закінчиться.

Нагадаємо, відсторонена за марихуану американка протестує проти Каміли Валієвої. Ша'Каррі Річардсон обурилася тим, що російській фігуристці Камілі Валієвій дозволили продовжити змагання на пекінських Іграх, та говорить про практику подвійних стандартів МОК.