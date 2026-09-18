Река с 500 крокодилами станет ареной Олимпиады-2032: как будут проходить соревнования по гребле

На Олимпиаде-2032 гребцы будут соревноваться на реке Фитцрой в Австралии, где обитает около 500 морских крокодилов.

Австралийская река Фитцрой в городе Рокгемптон (штат Квинсленд), где обитает около 500 морских крокодилов, официально станет ареной для олимпийских и паралимпийских соревнований по академической гребле и каноэ во время Летних Игр-2032 в Брисбене. Об этом сообщает международное издание The Guardian.

Организаторы рассматривали несколько вариантов проведения гребных соревнований. Изначально одним из основных вариантов была дамба Вьяралонг, однако от этой площадки отказались. В качестве альтернативного места проведения стартов предложили реку Фитцрой.

Данная локация уже прошла независимую техническую проверку. Специалисты, в частности, проверяли, как будущая трасса будет вести себя при различных погодных условиях, уровнях воды и во время возможных наводнений. После оценки World Rowing и Paddle Worldwide одобрили использование Фитцроя для соревнований.

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Президент World Rowing Жан-Кристоф Роллан заявил, что анализ показал возможность обеспечить "справедливые условия соревнований" в соответствии с требованиями Олимпийских и Паралимпийских игр.

Вот только, по данным The Guardian, в ходе технической оценки вопрос о наличии крокодилов отдельно не рассматривался, что и вызвало беспокойство в спортивном сообществе. Представители сборных Великобритании, Германии и Ирландии выступили против проведения заездов на Фицрое из-за вопросов безопасности спортсменов. Кроме того, петицию с призывом перенести соревнования в другую часть штата подписали 542 гребца, среди которых — австралийский олимпийский чемпион Дрю Гинн. Помимо хищников, спортсмены указывали на большое количество ила и угрозу затопления.

Несмотря на протесты, итоговый технический отчет не выявил никаких формальных препятствий для использования реки. Более того, местные власти заявили, что ни один природный водоем в зоне обитания крокодилов не может гарантировать их отсутствие.

Чтобы успокоить общественность, чиновники заявили, что в Рокгемптоне действует система зонирования и реагирования на появление опасных животных, а Фитцрой активно используется для проведения спортивных мероприятий — там проходят местные регаты, школьные чемпионаты и тренировки национальных сборных.

Что известно о реке Фитцрой в городе Рокхэмптон

Австралийская река Фицрой (Fitzroy River) протекает через город Рокгемптон в штате Квинсленд и является одной из главных природных достопримечательностей региона. При этом правительство Квинсленда подтверждает, что Рокгемптон является местом обитания морских крокодилов, а река Фитцрой относится к водоемам, где эти животные встречаются в естественных условиях. По данным последних сообщений, в реке и вокруг неё обитает около 500 морских крокодилов, и некоторые из них могут достигать длины около четырёх метров.

Так, в 2023 году австралийские экологи установили в Фитцрое ловушку для крупного крокодила длиной примерно 4 метра. Тогда специалисты обследовали 20 км реки и подтвердили наличие нескольких крокодилов.

Какие соревнования пройдут на реке

Президент World Rowing Жан-Кристоф Роллан сообщил, что в Фитцрое пройдут соревнования сразу по четырём дисциплинам.

Речь идет о:

академическая гребля;

парагребля;

спринтерское гребное каноэ;

параканоэ.

Таким образом, река станет площадкой не только для олимпийских, но и для паралимпийских соревнований.

Когда состоится Олимпиада в Брисбене

Летние Олимпийские игры в Брисбене пройдут с 23 июля по 8 августа 2032 года. Австралия в третий раз примет летнюю Олимпиаду после Мельбурна-1956 и Сиднея-2000.

Напомним, в 2023 году с украинской командой по гребле на лодках "Дракон" в Таиланде произошел необычный случай: во время заплыва их лодка начала тонуть, но спортсмены не прекратили борьбу. Несмотря на то, что вода доходила спортсменам до груди, они продолжили грести и добрались до финиша на дистанции 2 километра. Украинская команда заняла шестое место среди девяти участников.

"Украина всегда борется до конца", — отмечали тогда в федерации.

Также мы писали, что после мощного тайфуна в Китае с фермы сбежали сотни ядовитых змей, в том числе кобры, а вместе с ними — крокодилы. Рептилии оказались в затопленной деревне, где уже зафиксирован случай укуса человека. Местным жителям пришлось держаться подальше от паводковых вод, пока спасатели искали животных.