После тайфуна в Китае на воле оказались сотни ядовитых змей и крокодилов

Кобры сбежали с фермы по разведению змей, когда ее затопило. И оккупировали целую деревню.

На видеозаписи видно, как рептилии быстро скользят по мутной паводковой воде в деревне Ханчжоу. Змеи, которые, по данным местных СМИ, жили на местной ферме, пока ее не затопило после тайфуна и рептилии не оказались на свободе. Уже известно об одном укушенном. Также с фермы сбежали крокодилы, пишет Daily Mail.

Змеи отлично плавают, так что поймать их нелегко

Тропический шторм "Мэйсак" принес в провинцию Гуанси рекордное количество осадков, начиная с субботы, вызвав прорыв водохранилищ.

Ранее объявленное во вторник число погибших составляло шесть человек. Но сейчас власти говорят, что погибших несколько десятков. Второй шторм, тайфун "Бави", находится в море и, согласно прогнозам, пройдет к северу от Тайваня, принеся сильные дожди на остров с населением 23 миллиона человек, а в субботу обрушится на провинцию Чжэцзян или Фуцзянь. Это будет девятый тайфун 2026 года, который уже получил название "супертайфуна". Из-за него в провинции отменили все мероприятия и закрыли все заповедники и достопримечательности. А круизным судам посоветовали избегать этого района.

Відео дня

Сейчас многие жители Китая остаются заблокированными в своих домах, или на возвышенностях. Так, в городе Гуйган к северо-востоку от Ханчжоу, спасли почти десять тысяч учеников и учителей из местных школ.

Животные также оказались в ловушке или были смыты поднимающимися паводковыми водами.

Змеи оккупировали деревню в Китае

В зоопарке города Гуйган сообщили о пропаже более 100 животных, в том числе двух зебр, четырех дикобразов и десятков тропических птиц.

Были использованы беспилотники и около 5700 лодок. В ходе масштабной спасательной операции по поиску людей, оказавшихся в ловушке в водах, спасатели борются с сильным течением и обломками, пытаясь добраться до пострадавших.

Было эвакуировано около 130 000 человек.

Сейчас уровень паводковых вод снижается, но в некоторых районах в ближайшие два дня ожидаются новые дожди и новые наводнения.

Напомним, тем временем в Украине на этой неделе ожидаются сильные грозы и снижение температуры.

А пока в Китае и на Тайване бушуют тайфуны, Европа страдает от аномальной жары и сильных лесных пожаров.