Після тайфуну в Китаї на волі опинилися сотні отруйних змій і крокодилів

Кобри втекли з ферми з розведення змій, коли її затопило. І захопили ціле село.

На відеозаписі видно, як рептилії швидко ковзають по каламутній паводковій воді в селі Ханчжоу. Змії, які, за даними місцевих ЗМІ, мешкали на місцевій фермі, доки її не затопило після тайфуну і рептилії не опинилися на волі. Вже відомо про одну людину, яку вкусили. Також з ферми втекли крокодили, пише Daily Mail.

Змії чудово плавають, тож зловити їх нелегко

Тропічний шторм "Мейсак" приніс до провінції Гуансі рекордну кількість опадів, починаючи з суботи, що спричинило прорив водосховищ.

Раніше, у вівторок, було оголошено, що кількість загиблих становить шість осіб. Але зараз влада повідомляє, що загиблих — кілька десятків. Другий шторм, тайфун "Баві", перебуває в морі і, згідно з прогнозами, пройде на північ від Тайваню, принісши сильні дощі на острів із населенням 23 мільйони людей, а в суботу обрушиться на провінцію Чжецзян або Фуцзянь. Це буде дев’ятий тайфун 2026 року, який уже отримав назву "супертайфун". Через нього в провінції скасували всі заходи та закрили всі заповідники й визначні пам’ятки. А круїзним суднам порадили оминати цей район.

Відео дня

Зараз багато жителів Китаю залишаються заблокованими у своїх будинках або на височинах. Так, у місті Гуйган, що на північний схід від Ханчжоу, врятували майже десять тисяч учнів та вчителів із місцевих шкіл.

Тварини також опинилися в пастці або були змиті водами, що піднімалися внаслідок повені.

Змії окупували село в Китаї

У зоопарку міста Гуйган повідомили про зникнення понад 100 тварин, зокрема двох зебр, чотирьох дикобразів та десятків тропічних птахів.

Були задіяні безпілотники та близько 5700 човнів. У ході масштабної рятувальної операції з пошуку людей, які опинилися у пастці у водах, рятувальники борються з сильною течією та уламками, намагаючись дістатися до постраждалих.

Було евакуйовано близько 130 000 осіб.

Наразі рівень паводкових вод знижується, але в деяких районах у найближчі два дні очікуються нові дощі та нові повені.

Нагадаємо, що тим часом в Україні цього тижня очікуються сильні грози та зниження температури.

А поки в Китаї та на Тайвані вирують тайфуни, Європа страждає від аномальної спеки та сильних лісових пожеж.