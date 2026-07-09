Потепление прогнозируется только на следующей неделе: 10 июля в Украине ожидаются дожди и грозы

10 июля в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, поэтому почти по всей стране ожидаются дожди, местами с грозами и сильными ливнями. Дневная температура составит преимущественно +19…+23 °C.

Об этом сообщила метеоролог и синоптик Наталья Диденко.

По её словам, на всей территории Украины возможны периодические дожди, а местами — сильные ливни и грозы.

"Температура воздуха — по-прежнему умеренная", — отметила синоптик.

По прогнозу, в западных областях днем ожидается +17…+22 °C, на востоке воздух прогреется до +25…+28 °C. В среднем по стране температура составит +19…+23 °C.

Погода в Киеве

В Киеве 10 июля также прогнозируется дождь, местами с грозой. Днём температура воздуха достигнет +20…+22 °C, а ночью, согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, ожидается около +14 °C.

В заключение Диденко сообщила, что синоптическая обстановка может измениться уже на следующей неделе.

Відео дня

"На следующей неделе станет теплее", — сказала она.

Напомним, 8 июля сильная непогода обрушилась на несколько регионов Украины. В Кривом Роге из-за сильных ливней были затоплены улицы, а в Николаевской области вместе с дождем выпал крупный град и усилился шквальный ветер.

Ранее метеоролог и кандидат географических наук Игорь Кибальчич сообщал, что после 7 июля в Украину вернётся жара. По его прогнозу, в середине месяца в отдельных регионах температура воздуха может достичь +37…+39 градусов.

Также сообщалось, что 29 июня из-за сильного ливня, грозы и шквального ветра в Киеве были затоплены дороги, повалены деревья, а часть жителей столицы осталась без электроснабжения.