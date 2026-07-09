Потепління прогнозують аж наступного тижня: 10 липня в Україні очікуються дощі та грози

10 липня в Україні переважатиме волога повітряна маса, тому майже по всій країні очікуються дощі, місцями з грозами та сильними зливами. Температура вдень становитиме переважно +19…+23°C.

Про це повідомила метеорологиня та синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, періодичні дощі ймовірні по всій території України, а місцями можливі сильні зливи та грози.

"Температура повітря — все ще стримана", — зазначила синоптикиня.

За прогнозом, у західних областях вдень очікується +17…+22°C, на сході повітря прогріється до +25…+28°C. У середньому по країні температура становитиме +19…+23°C.

Погода в Києві

У Києві 10 липня також прогнозують дощ, місцями з грозою. Вдень температура повітря сягатиме +20…+22°C, а вночі, за графіком Українського гідрометеорологічного центру, очікується близько +14°C.

Наприкінці Діденко повідомила, що синоптична ситуація може змінитися вже наступного тижня.

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"Потеплішає на наступному тижні", — сказала вона.

Нагадаємо, 8 липня потужна негода накрила кілька регіонів України. У Кривому Розі сильні зливи підтопили вулиці, а на Миколаївщині разом із дощем випали великий град і посилився шквальний вітер.

Раніше метеоролог і кандидат географічних наук Ігор Кібальчич повідомляв, що після 7 липня в Україну повернеться спека. За його прогнозом, у середині місяця в окремих регіонах температура повітря може сягнути +37…+39 градусів.

Також повідомлялося, що 29 червня через сильну зливу, грозу та шквальний вітер у Києві підтопило дороги, повалило дерева, а частина мешканців столиці залишилася без електропостачання.