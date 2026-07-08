Випала місячна норма опадів: негода накрила одразу кілька регіонів України (відео)

Потужна негода 8 липня охопила одразу кілька регіонів України. У Кривому Розі сильні зливи затопили вулиці, а на Миколаївщині разом із дощем випав великий град та посилився шквальний вітер.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, найбільш складна ситуація склалася у Кривому Розі. Через інтенсивну зливу окремі вулиці буквально опинилися під водою — подекуди її рівень сягав капотів легкових автомобілів. Водії були змушені повільно долати підтоплені ділянки, а в окремих районах рух транспорту майже зупинився.

Підтоплення зафіксували, зокрема, у районі Південного гірничо-збагачувального комбінату та на 173-му кварталі. Через велику кількість води комунальні служби почали прочищати зливову каналізацію, однак опади були настільки сильними, що вода не встигала сходити.

Негода у Кривому Розі 8 липня Фото: Труха

Місцеві жителі також повідомляють про повалені дерева, грім, який не вщухав протягом зливи, та град, що накрив окремі райони міста. За інформацією, яка поширюється у місцевих пабліках, за кілька годин у Кривому Розі могла випасти майже місячна норма опадів.

Відео дня

Тим часом сильна негода дісталася й Миколаївщини. Там разом із рясним дощем випав град, а потужні пориви вітру ще більше ускладнили ситуацію. Очевидці публікують у соцмережах відео, на яких видно, як опади швидко вкривають дороги, а град засипає подвір'я та автомобілі.

Ще напередодні в Український гідрометеорологічний центр попереджали про погіршення погодних умов. На 8 липня синоптики прогнозували грози майже по всій території країни, за винятком західних і крайніх східних областей. У низці регіонів, зокрема на Дніпропетровщині, Миколаївщині, Херсонщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Харківщині, очікували град, шквали швидкістю 15–20 м/с і значні дощі. У зв'язку з цим було оголошено I рівень небезпеки.

Синоптики застерігали, що такі погодні умови можуть призвести до перебоїв у роботі комунальних та енергетичних служб, а також ускладнити дорожній рух.

За попереднім прогнозом, негода не відступить і 9 липня. У гідрометцентрі повідомили, що на Лівобережжі знову очікуються грози, а в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях прогнозують сильні дощі. Крім того, у східних областях і на Дніпропетровщині місцями можливий град.

Нагадаємо, що за прогнозом синоптикині 9 липня в Україні стане прохолодніше. У більшості областей температура вдень становитиме +18…+24 градуси, а майже по всій країні пройдуть дощі. У Києві очікується +20…+22 градуси, місцями можливий невеликий дощ.

Також Фокус писав, що після короткочасного похолодання на початку липня в Україну знову повернеться спека. За його прогнозом, найвищі температури очікуються в середині місяця, а в окремих регіонах повітря може прогрітися до +37…+39 градусів.