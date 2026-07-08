Випала місячна норма опадів: негода накрила одразу кілька регіонів України (відео)
Потужна негода 8 липня охопила одразу кілька регіонів України. У Кривому Розі сильні зливи затопили вулиці, а на Миколаївщині разом із дощем випав великий град та посилився шквальний вітер.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, найбільш складна ситуація склалася у Кривому Розі. Через інтенсивну зливу окремі вулиці буквально опинилися під водою — подекуди її рівень сягав капотів легкових автомобілів. Водії були змушені повільно долати підтоплені ділянки, а в окремих районах рух транспорту майже зупинився.
Підтоплення зафіксували, зокрема, у районі Південного гірничо-збагачувального комбінату та на 173-му кварталі. Через велику кількість води комунальні служби почали прочищати зливову каналізацію, однак опади були настільки сильними, що вода не встигала сходити.
Місцеві жителі також повідомляють про повалені дерева, грім, який не вщухав протягом зливи, та град, що накрив окремі райони міста. За інформацією, яка поширюється у місцевих пабліках, за кілька годин у Кривому Розі могла випасти майже місячна норма опадів.
Тим часом сильна негода дісталася й Миколаївщини. Там разом із рясним дощем випав град, а потужні пориви вітру ще більше ускладнили ситуацію. Очевидці публікують у соцмережах відео, на яких видно, як опади швидко вкривають дороги, а град засипає подвір'я та автомобілі.
Ще напередодні в Український гідрометеорологічний центр попереджали про погіршення погодних умов. На 8 липня синоптики прогнозували грози майже по всій території країни, за винятком західних і крайніх східних областей. У низці регіонів, зокрема на Дніпропетровщині, Миколаївщині, Херсонщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Харківщині, очікували град, шквали швидкістю 15–20 м/с і значні дощі. У зв'язку з цим було оголошено I рівень небезпеки.
Синоптики застерігали, що такі погодні умови можуть призвести до перебоїв у роботі комунальних та енергетичних служб, а також ускладнити дорожній рух.
За попереднім прогнозом, негода не відступить і 9 липня. У гідрометцентрі повідомили, що на Лівобережжі знову очікуються грози, а в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях прогнозують сильні дощі. Крім того, у східних областях і на Дніпропетровщині місцями можливий град.
Нагадаємо, що за прогнозом синоптикині 9 липня в Україні стане прохолодніше. У більшості областей температура вдень становитиме +18…+24 градуси, а майже по всій країні пройдуть дощі. У Києві очікується +20…+22 градуси, місцями можливий невеликий дощ.
Також Фокус писав, що після короткочасного похолодання на початку липня в Україну знову повернеться спека. За його прогнозом, найвищі температури очікуються в середині місяця, а в окремих регіонах повітря може прогрітися до +37…+39 градусів.