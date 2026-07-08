Після дощів і прохолоди знову "припече": Діденко попередила про нову хвилю спеки в Україні

Після короткого періоду прохолоди та дощів в Україні знову очікується підвищення температури повітря. За попередніми прогнозами, вже наприкінці наступного тижня в більшості регіонів стовпчики термометрів можуть перевищити позначку у +30 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко в ефірі "Еспресо". За її словами, наразі хвиля сильної спеки знову накрила країни Західної Європи. Так, у Великій Британії температура повітря вже сягає +30 градусів, у Франції найближчими днями прогнозують +33…+35 градусів, а в Іспанії повітря може розжаритися до +38 градусів.

Водночас в Україні, як зазначила синоптикиня, така погода поки не очікується. За попередніми розрахунками, справжня літня спека повернеться лише наприкінці наступного тижня.

Та все ж, вона зауважила, що говорити про температуру на рівні +38 або +39 градусів поки зарано. Оскільки йдеться про довгостроковий прогноз, погодні умови ще можуть змінитися. Проте ймовірність того, що температура повітря перевищить +30 градусів, залишається високою.

Відео дня

Прогноз на 9 липня — якою буде погода в Україні

Крім того, на своїй сторінці в Telegram синоптикиня опублікувала прогноз погоди на 9 липня. За її даними, найспекотніша погода в Європі найближчим часом збережеться у Франції та Іспанії, де температура повітря сягатиме +35…+39 градусів.

Натомість в Україні у середу очікується відчутне похолодання. У нічні години температура становитиме від +12 до +18 градусів, а в окремих районах західних областей опуститься нижче +10 градусів.

Так, вдень у більшості регіонів прогнозують +18…+24 градуси, на півдні — до +26 градусів, у Донецькій та Луганській областях — +27…+30 градусів. Найпрохолодніше буде на заході країни, де повітря прогріється лише до +17…+19 градусів.

За прогнозом Діденко, 9 липня періодичні дощі пройдуть майже по всій території України. Лише у центральних областях удень опадів буде менше, а небо частіше прояснюватиметься.

Погода в Києві 9 липня — що прогнозують синоптики

У Києві 9 липня місцями можливий невеликий дощ. А от денна температура повітря коливатиметься в межах +20…+22 градусів.

Також раніше метеоролог Ігор Кібальчич попереджав, що після короткочасного похолодання на початку липня в Україну знову повернеться спека. За його прогнозом, найвищі температури очікуються в середині місяця, а в окремих регіонах повітря може прогрітися до +37…+39 градусів.

Крім того, ще на початку літа синоптикиня Віра Балабух попереджала, що липень, найімовірніше, стане найспекотнішим місяцем літа, а температура повітря в Україні перевищуватиме кліматичну норму. За її словами, ризик тривалих періодів сильної спеки цього місяця є значно вищим, ніж імовірність затяжного похолодання.