После дождей и прохлады снова "припечет": Диденко предупредила о новой волне жары в Украине

После короткого периода прохлады и дождей в Украине вновь ожидается повышение температуры воздуха. По предварительным прогнозам, уже в конце следующей недели в большинстве регионов столбики термометров могут превысить отметку в +30 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире "Еспресо". По её словам, в настоящее время волна сильной жары вновь охватила страны Западной Европы. Так, в Великобритании температура воздуха уже достигает +30 градусов, во Франции в ближайшие дни прогнозируют +33…+35 градусов, а в Испании воздух может нагреться до +38 градусов.

В то же время в Украине, как отметила синоптик, такой погоды пока не ожидается. По предварительным расчетам, настоящая летняя жара вернётся только в конце следующей недели.

Тем не менее, она отметила, что говорить о температуре на уровне +38 или +39 градусов пока рано. Поскольку речь идет о долгосрочном прогнозе, погодные условия ещё могут измениться. Однако вероятность того, что температура воздуха превысит +30 градусов, остаётся высокой.

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Прогноз на 9 июля — какая будет погода в Украине

Кроме того, на своей странице в Telegram синоптик опубликовала прогноз погоды на 9 июля. По её данным, в ближайшее время самая жаркая погода в Европе сохранится во Франции и Испании, где температура воздуха будет достигать +35…+39 градусов.

В то же время в Украине в среду ожидается заметное похолодание. Ночью температура составит от +12 до +18 градусов, а в отдельных районах западных областей опустится ниже +10 градусов.

Так, днём в большинстве регионов ожидается +18…+24 градуса, на юге — до +26 градусов, в Донецкой и Луганской областях — +27…+30 градусов. Прохладнее всего будет на западе страны, где воздух прогреется лишь до +17…+19 градусов.

По прогнозу Диденко, 9 июля периодические дожди пройдут почти по всей территории Украины. Только в центральных областях днём осадков будет меньше, а небо будет чаще проясняться.

Погода в Киеве 9 июля — что прогнозируют синоптики

В Киеве 9 июля местами возможен небольшой дождь. А вот дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +20…+22 градусов.

Кроме того, ранее метеоролог Игорь Кибальчич предупреждал, что после кратковременного похолодания в начале июля в Украину вновь вернётся жара. По его прогнозу, самые высокие температуры ожидаются в середине месяца, а в отдельных регионах воздух может прогреться до +37…+39 градусов.

Кроме того, ещё в начале лета синоптик Вера Балабух предупреждала, что июль, скорее всего, станет самым жарким месяцем лета, а температура воздуха в Украине будет превышать климатическую норму. По её словам, риск длительных периодов сильной жары в этом месяце значительно выше, чем вероятность затяжного похолодания.