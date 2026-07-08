Выпала месячная норма осадков: непогода обрушилась сразу на несколько регионов Украины (видео)

8 июля сильная непогода охватила сразу несколько регионов Украины. В Кривом Роге сильные ливни затопили улицы, а в Николаевской области вместе с дождем выпал крупный град и усилился шквальный ветер.

Как сообщают местные Telegram-каналы, наиболее сложная ситуация сложилась в Кривом Роге. Из-за интенсивного ливня отдельные улицы буквально оказались под водой — местами уровень воды доходил до капотов легковых автомобилей. Водители были вынуждены медленно преодолевать подтопленные участки, а в отдельных районах движение транспорта практически остановилось.

Подтопление зафиксировали, в частности, в районе Южного горно-обогатительного комбината и в 173-м квартале. Из-за большого количества воды коммунальные службы начали прочищать ливневую канализацию, однако осадки были настолько сильными, что вода не успевала стекать.

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Непогода в Кривом Роге 8 июля Фото: Труха

Местные жители также сообщают о поваленных деревьях, громе, не утихавшем на протяжении ливня, и граде, обрушившемся на отдельные районы города. По информации, распространяющейся в местных пабликах, за несколько часов в Кривом Роге могло выпасть почти месячная норма осадков.

Тем временем сильная непогода дошла и до Николаевской области. Там наряду с проливным дождем пошел град, а сильные порывы ветра ещё больше осложнили ситуацию. Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых видно, как осадки быстро покрывают дороги, а град засыпает дворы и автомобили.

Еще накануне в Украинском гидрометеорологическом центре предупреждалиоб ухудшении погодных условий. На 8 июля синоптики прогнозировали грозы почти на всей территории страны, за исключением западных и крайних восточных областей. В ряде регионов, в частности в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях, ожидались град, шквалы со скоростью 15–20 м/с и сильные дожди. В связи с этим был объявлен I уровень опасности.

Синоптики предупреждали, что такие погодные условия могут привести к перебоям в работе коммунальных и энергетических служб, а также затруднить дорожное движение.

По предварительному прогнозу, непогода не отступит и 9 июля. В гидрометцентре сообщили, что на Левобережье снова ожидаются грозы, а в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях прогнозируются сильные дожди. Кроме того, в восточных областях и в Днепропетровской области местами возможен град.

Напомним, что, по прогнозу синоптиков, 9 июля в Украине станет прохладнее. В большинстве областей дневная температура составит +18…+24 градуса, а почти по всей стране пройдут дожди. В Киеве ожидается +20…+22 градуса, местами возможен небольшой дождь.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что после кратковременного похолодания в начале июля в Украину вновь вернётся жара. Согласно его прогнозу, самые высокие температуры ожидаются в середине месяца, а в отдельных регионах воздух может прогреться до +37…+39 градусов.