Річка з 500 крокодилами стане ареною Олімпіади-2032: як проходитимуть змагання з веслування

На Олімпіаді-2032 веслувальники змагатимуться на річці Фіцрой в Австралії, де живуть близько 500 морських крокодилів.

Австралійська річка Фіцрой у місті Рокгемптон (штат Квінсленд), де мешкає близько 500 морських крокодилів, офіційно стане ареною для олімпійських та паралімпійських змагань з академичного веслування та каное під час Літніх Ігор-2032 у Брісбені. Про це повідомляє міжнародне видання The Guardian.

Організатори розглядали кілька варіантів для проведення веслувальних змагань. Спочатку серед основних варіантів була дамба В'яралонг, однак від цього майданчика відмовилися. Річку Фіцрой запропонували як альтернативне місце проведення стартів.

Дана локація вже пройшла незалежну технічну перевірку. Фахівці, зокрема, перевіряли, як майбутня траса поводитиметься за різних погодних умов, рівнів води та під час можливих повеней. Після оцінки World Rowing і Paddle Worldwide погодили використання Фіцрою для змагань.

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Президент World Rowing Жан-Крістоф Роллан заявив, що аналіз показав можливість забезпечити "справедливі умови змагань" відповідно до вимог Олімпійських і Паралімпійських ігор.

От тільки, за даними The Guardian, під час технічної оцінки наявність крокодилів окремо не розглядалася, що і викликало занепокоєння серед спортивної спільноти. Представники збірних Великої Британії, Німеччини та Ірландії виступили проти проведення забігів на Фіцрої через питання безпеки атлетів. Крім того, петицію з закликом перенести змагання в іншу частину штату підписали 542 веслувальники, серед яких — австралійський олімпійський чемпіон Дрю Гінн. Окрім хижаків, спортсмени вказували на велику кількість мулу та загрозу затоплення.

Незважаючи на протести, підсумковий технічний звіт не виявив жодних формальних перешкод для використання річки. Більше того, місцева влада заявила, що жодна природна водойма в зоні проживання крокодилів не може гарантувати їхню відсутність.

Аби заспокоїти громадськість, чиновники заявили, що у Рокгемптоні діє система зонування та реагування на появу небезпечних тварин, а Фіцрой активно використовується для спортивних заходів — там проводять місцеві регати, шкільні чемпіонати та тренування національних команд.

Що відомо про річку Фіцрой у місті Рокгемптон

Австралійська річка Фіцрой (Fitzroy River) протікає через місто Рокгемптон у штаті Квінсленд і є однією з головних природних особливостей регіону. При цьому Квінслендський уряд підтверджує, що Рокгемптон є місцем проживання морських крокодилів, а Фіцрой належить до водойм, де ці тварини природно зустрічаються. За даними актуальних повідомлень, у річці та навколо неї живе близько 500 морських крокодилів, і деякі з них можуть сягати близько чотирьох метрів.

Так, у 2023 році австралійські природоохоронці встановлювали у Фіцрої пастку для великого крокодила приблизно 4 метри завдовжки. Тоді фахівці обстежили 20 км річки й підтвердили присутність кількох крокодилів.

Які змагання проведуть на річці

Президент World Rowing Жан-Крістоф Роллан повідомив, що Фіцрой прийме змагання одразу з чотирьох дисциплін.

Йдеться про:

академічне веслування;

паравеслування;

спринтерське веслування на каное;

параканое.

Таким чином, річка стане майданчиком не лише для олімпійських, а й для паралімпійських стартів.

Коли відбудеться Олімпіада в Брісбені

Літні Олімпійські ігри в Брісбені відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2032 року. Австралія втретє прийматиме літню Олімпіаду після Мельбурна-1956 та Сіднея-2000.

Нагадаємо, у 2023 році з українською командою з веслування на човнах "Дракон" у Таїланді стався незвичайний випадок: під час запливу їхній човен почав тонути, але спортсмени не припинили боротьбу. Попри те, що вода сягала спортсменам грудей, вони продовжили гребти й дісталися фінішу на дистанції 2 кілометри. Українська команда посіла шосте місце серед дев’яти учасників.

"Україна завжди бореться до кінця", — зазначали тоді у федерації.

Також ми писали, що після потужного тайфуну в Китаї з ферми втекли сотні отруйних змій, зокрема кобри, а разом із ними — крокодили. Рептилії опинилися у затопленому селі, де вже зафіксували випадок укусу людини. Місцевим жителям довелося залишатися подалі від паводкової води, поки рятувальники шукали тварин.