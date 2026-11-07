Беларусь не допустили к участию в чемпионатах мира по хоккею 2027 года: что решила Международная федерация

Несмотря на то, что российских хоккеистов допустили к международным соревнованиям, сборным Беларуси продлили действующий запрет. ФХБ намерена обжаловать это решение в спортивном арбитраже.

Юношеская и взрослая сборные Беларуси не примут участия в чемпионатах мира по хоккею с шайбой 2027 года. Об этом сообщает Международная федерация хоккея.

Совет Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) отказался допустить мужскую и юниорскую сборную U-20 Беларуси к участию в чемпионате мира среди юниоров до 20 лет и мужском чемпионате мира 2027 года.

Решение Совета последовало за постановлением Дисциплинарной коллегии, которая частично удовлетворила апелляцию Белорусской хоккейной ассоциации на решение Совета от 27 июля 2026 года. Коллегия подтвердила, что у неё нет правовых оснований отдавать распоряжение о немедленном возвращении белорусских сборных к международным соревнованиям.

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При принятии решения Совет, как отмечается, учел спортивные и организационные аспекты обоих чемпионатов, включая структуру соревнований, расписание, продажу билетов и оперативное планирование. Рассмотрев эти обстоятельства, Совет постановил, что сборные Беларуси не будут участвовать в двух чемпионатах сезона 2027 года.

Возвращение российской сборной в международный хоккей

Молодежная сборная Беларуси против российских юниоров в Санкт-Петербурге Фото: из открытых источников

В то же время в IIHF заявили, что не согласны с решением Спортивного арбитражного суда, который вынес решение об участии российских команд в чемпионатах IIHF, но будут выполнять предусмотренные им меры.

В настоящее время для определения конструктивного пути, отвечающего интересам мирового хоккея с шайбой, IIHF изучает все возможные варианты, в том числе начало переговоров со всеми заинтересованными сторонами, включая российскую.

При этом в Белорусской федерации хоккея выразили недовольство решением IIHF и намерены в ближайшее время определить конкретные правовые меры, в частности возможность обращения в Спортивный арбитражный суд.

Напомним, что Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Латвия отказались играть против сборной РФ после решения о возвращении команды к соревнованиям. Эту позицию также поддержали Германия, Чехия и Австрия.

Кроме того, Фокус сообщал, что Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение о том, что чемпионат мира 2030 года пройдет в Москве.