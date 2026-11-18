Британский экс-футболист и активный участник благотворительных акций Ллойд Скотт, который прославился тем, что преодолел Лондонский марафон в водолазном костюме и демонстрировал достижения на грани человеческих возможностей, скончался в 65 лет.

Точная дата смерти Скотта неизвестна, но его не стало в ноябре 2026 года, сообщает ВВС.

Что привело к смерти, тоже не уточняется. Бывший спортсмен дважды побеждал онкологию (в 1989 и 2022 годах), но в 2023 году болезнь вернулась в третий раз.

Ллойд Скотт — из Лондона в деревню

Будущий вратарь футбольного клуба "Лейтон Ориент" родился 13 октября 1961 года в Степни, районе в восточной части Лондона. Когда мальчику было пять лет, его семья переехала в Рейнхэм (графство Эссекс).

Интерес к футболу проявился у него рано: в школе он был капитаном футбольной команды (а также команды по крикету) и выступал в обоих видах спорта на уровне района.

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Скотт также играл в крикет за сборную школьников Эссекса, но в итоге выбрал футбол: в 1977 году, в возрасте 15 лет, он стал воспитанником клуба "Лейтон Ориент".

В следующем году Ллойд подписал с клубом ученический профессиональный контракт, а летом того же года работал в составе обслуживающего персонала на стадионе "Лордс".

Дорога в большой спорт

Его профессиональная футбольная карьера началась в 1979 году, когда он подписал полноценный контракт с "Лейтон Ориент" и вошел в состав юношеской сборной Англии. Уже на следующий год он был признан "Молодым игроком года" в своем клубе.

В январе 1982 года Ллойд перешел в "Уотфорд", но задержался там ненадолго: уже в июне он оказался в "Блэкпуле", где познакомился со своей будущей женой Кэрол. В декабре того же года состоялся его дебют в Футбольной лиге — в матче против "Стокпорт Каунти".

Проведя в "Блэкпуле" совсем немного времени, он вернулся домой в Эссекс, где стал выступать за клуб "Дагенхэм" в лиге GM Vauxhall Conference.

Жизнь после футбола

Завершив футбольную карьеру, Ллойд Скотт выбрал профессию пожарного, поступив в феврале 1985 года на службу в Лондонскую пожарную бригаду. Он стал лучшим среди новобранцев на учебных курсах, а в июле был направлен в пожарную часть в Дагенхэме.

В январе 1987 года Кэрол переехала к Ллойду, а в сентябре того же года они поженились.

Два года спустя, продолжая работать пожарным, Ллойд оказался на месте трагического пожара, за что впоследствии был отмечен благодарностью. В ходе другого пожара он спас двоих детей, при этом сам надышался дымом и был доставлен в больницу для проведения планового обследования.

Рак и рождение первенца

В следующем месяце Ллойду поставили печальный диагноз — хронический миелолейкоз. Он немедленно начал курс химиотерапии (предварительно сохранив свои сперматозоиды в специальном учреждении).

Поскольку ни брат, ни сестра не подошли в качестве доноров костного мозга, а Кэрол была беременна их первенцем, Ллойду назначили инъекции интерферона. К апрелю 1988 года в базе данных фонда Anthony Nolan Bone Marrow Trust удалось найти подходящего донора.

В сентябре 1988 года у Ллойда и Кэрол родилась дочь Эйми.

Несмотря на тяжелый диагноз, Ллойд не только продолжил работать, но и добился успехов в карьере. В 1989 году его повысили до должности старшего пожарного.

Месяцем позже он принял участие в Лондонском марафоне — всего за три недели до того, как ему предстояло лечь в больницу на операцию по пересадке костного мозга.

Кроме того, Скотт успел сыграть свой последний футбольный матч — благотворительную игру между командой "Дагенхэм" и "Тоттенхэм Хотспур" — всего за шесть дней до госпитализации, а накануне — даже принял участие в полумарафоне.

Трансплантация прошла успешно, хотя во время операции Ллойд был на волосок от смерти, а затем провел десять недель в больнице из-за инфекций и осложнений. Спустя всего три дня после выписки он принял участие в пятикилометровом благотворительном забеге в Кристал Пэлас в пользу Фонда исследований лейкемии (Leukaemia Research Fund).

Всего через одиннадцать месяцев после пересадки, в апреле 1990 года, Ллойд вновь преодолел дистанцию ​​Лондонского марафона, а в июле получил приглашение на садовый прием у королевы.

Не забыл он и о футболе: за 12 месяцев Ллойд сыграл почти 100 матчей за различные местные команды, после чего вернулся к полноценной службе в пожарной охране.

Благотворительность Ллойда Скотта

В октябре 1992 года Ллойд был вынужден уйти из пожарной службы из-за травмы шеи, полученной ранее в том же году в автомобильной аварии. После этого он начал сотрудничать с фондом "Anthony Nolan Bone Marrow Trust".

В том же году Ллойд принял участие в марафоне в Сноудонии, который считается самым сложным в Великобритании.

В 1993 году Ллойд вместе со своим донором костного мозга пробежал Эверестский марафон, поднявшись на высоту 5487 метров.

В январе 1994 года он снова стал отцом после того, как Кэрол после процедуры ЭКО родила близнецов, Люка и Эллиота.

Ллойд Скотт и его невероятные достижения

Следующие несколько лет были полны испытаний для Ллойда, включая:

заплыв на 5000 метров;

спуск по веревке с Блэкпульской башни;

завершение триатлона на олимпийской дистанции;

участие в Лондонском марафоне 1996 года (снова) в полярной экипировке;

участие и завершение Марафона де Сабль (145-мильная многоэтапная гонка через пустыню Сахара);

звание "Личнесть года" по версии читателей Daily Express;

участие в экспедиции Scott II (самостоятельная пешая экспедиция к Южному полюсу), во время которой он потерял сознание, и его доставили самолетом ближе к месту назначения. Скотт все же достиг Южного полюса в канун Рождества 1996 года;

преодоление 125-мильного марафона на каноэ из Девайзеса в Вестминстер;

участие в яхтенной гонке Fastnet в качестве члена экипажа;

покорение горы Килиманджаро.

В декабре 1997 года Ллойд начал работать в организации Leukaemia CARE, а в марте следующего года был вынужден отказаться от участия в Лондонском марафоне, чтобы перенести четвертую операцию на тазобедренном суставе.

Это было необходимо для того, чтобы он смог принять участие в ультрамарафоне в Долине Смерти (Death Valley Ultra Marathon). Дистанцию ​​он преодолел в июле того же года за 57 часов 54 минуты.

Тем временем, за месяц до ультрамарафона в Долине Смерти, Ллойд был назначен тренером вратарей женской сборной Англии по футболу, а в сентябре того же года стал тренером вратарей в клубе "Тоттенхэм Хотспур".

В апреле 1999 года — спустя 10 лет после пересадки костного мозга — Ллойд совершил экспедицию на Северный полюс, а в сентябре перенес шестую операцию на тазобедренном суставе.

С тех пор он дважды преодолел Лондонский марафон. В 2012 году Скотту запретили участвовать в этом мероприятии из-за изменения правил, касающихся временных ограничений. Тем не менее, он вновь надел свой водолазный костюм весом 59 кг и стал первым человеком, преодолевшим олимпийскую марафонскую дистанцию. На это у него ушло пять дней, восемь часов, 29 минут и 46 секунд.

Кроме того, он собрал более миллиона фунтов стерлингов на благотворительность, перенес еще одну серьезную операцию на тазобедренном суставе, покорил аргентинскую гору Аконкагуа (высотой 6962 метра — самая высокая вершина за пределами Азии), выступал за крикетный клуб графства Эссекс, принял участие в "Кубке пустыни Иордании" (еще одном соревновании, которое называют "самым тяжелым пешим забегом на Земле").

В 2007 году он вышел на старт в образе Индианы Джонса, причем с огромным валуном, а в 2011 году в течение нескольких дней буквально прополз всю дистанцию ​​в костюме улитки Брайана — персонажа культового детского телешоу "Волшебная карусель" (The Magic Roundabout).

Сам Скотт отмечал, что одним из его любимых был костюм робота — "Стального гиганта" (из одноименного фильма 1999 года, где персонажа озвучивал Вин Дизель).

Фото: Press Association

Кроме того, он был приглашен премьер-министром Великобритании Тони Блэром на Даунинг-стрит для просмотра церемонии выноса знамени (Trooping the Colour), стал героем телепередачи "Это — твоя жизнь" ("This is Your Life"), преодолел Нью-Йоркский марафон в водолазном снаряжении, прошел по дну озера Лох-Несс в том же самом костюме, а также пересек Австралию на велосипеде типа "пенни-фартинг". Это ранний тип велосипеда, популярный в 1870–1880-х годах, главной особенностью которого является огромное переднее колесо и крошечное заднее.

В 2005 году Скотт удостоен ордена Британской империи (MBE) за свою благотворительную деятельность. Сам мужчина в шутку предлагал расшифровывать эту аббревиатуру как "mad, bonkers and eccentric" ("сумасбродный, чокнутый и эксцентричный").

К маю 2011 года он собрал более 5 миллионов фунтов стерлингов для различных благотворительных организаций.

В апреле 2021 года у Скотта диагностировали синовиальную саркому, а в июне 2022 года произошел рецидив. В сентябре 2023 года он сообщил, что у него обнаружили еще одну саркому — на этот раз в ноге.

Напомним, после борьбы с тяжелой болезнью умер легендарный капитан "Милана" Франко Барези.

Также сообщалось, что скончался известный футболист Сергей Думенко.