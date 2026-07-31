После борьбы с тяжелой болезнью: умер легендарный капитан "Милана" Франко Барези

Легендарный итальянский футболист, многолетний капитан "Милана" и чемпион мира 1982 года Франко Барези скончался на 66-м году жизни. Один из величайших защитников в истории футбола долгое время боролся с тяжелой болезнью, однако она оказалась сильнее.

О смерти легенды сообщили на официальном сайте ФК "Милан" и посвятили Барези эмоциональное прощальное обращение. В клубе подчеркнули, что потеряли не просто великого футболиста, а человека, который десятилетиями был символом "россонери" и олицетворял дух команды. Там отметили, что память о Барези навсегда останется неотъемлемой частью истории "Милана", а его наследие и впредь будет вдохновлять новые поколения игроков и болельщиков.

В этом заявлении также упомянули, что ещё несколько месяцев назад Франко Барези в последний раз появился перед переполненным стадионом "Сан-Сиро" во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане.

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"В память о Франко мы остаемся едиными, зная, что его дух и впредь будет сопровождать и вдохновлять всю семью "россонери". Навсегда. Ведь Барези — навсегда", — говорится в посте.

Кроме того, по данным издания "РБК-Украина", последние несколько лет мужчина боролся с тяжелым заболеванием.

Что известно о Франко Барези

Как сообщается в открытых источниках, Франко Барези родился 8 мая 1960 года в итальянском городе Травальято. Почти всю свою футбольную карьеру он посвятил одному клубу — "Милану". В основной команде он дебютировал в 17 лет, а впоследствии стал её капитаном и на протяжении 15 сезонов выводил "россонери" на поле с капитанской повязкой.

За 20 лет в составе "Милана" Барези стал одним из самых успешных футболистов в истории клуба. Вместе с командой он шесть раз выиграл чемпионат Италии, трижды завоевал Кубок европейских чемпионов, трижды завоевал Суперкубок УЕФА, дважды стал обладателем Межконтинентального кубка, а также выиграл Кубок и четыре Суперкубка Италии.

Франко Барези Фото: Из открытых источников

После завершения карьеры в 1997 году "Милан" пошёл на беспрецедентный шаг — навсегда вывел из обращения игровой номер 6, под которым выступал Барези. Таким образом клуб увековечил память об одном из своих самых выдающихся футболистов.

Не менее успешной была и его карьера в сборной Италии. Барези стал чемпионом мира 1982 года, завоевал бронзу чемпионата мира 1990 года и серебро чемпионата мира 1994 года, где был капитаном национальной команды.

По завершении выступлений Барези вернулся в "Милан", где работал с юношескими командами, а впоследствии занимал руководящие должности в структуре клуба. Его вклад в развитие футбола получил международное признание — в 2004 году Пеле включил итальянца в список FIFA 100, в который вошли самые выдающиеся футболисты мира.

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