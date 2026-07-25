Умер голливудский режиссер Чак Рассел: снял "Кошмар на улице Вязов" и "Маску"

22 июля скончался известный американский кинорежиссёр Чак Рассел, сообщили западные СМИ. Рассела обнаружили мёртвым в его собственной резиденции в Калифорнии. Семья до сих пор не знает причины трагедии. Что случилось с Чаком Расселом, подарившим зрителям блокбастеры "Кошмар на улице Вязов", "Маска", "Царь скорпионов" и другие?

Смерть Чака Рассела произошла в доме в городе Сан-Диего, Калифорния, сообщается в материале СМИ TMZ. Журналисты узнали, что в этот дом вызвали пожарных, поскольку там обнаружили мужчину без сознания. Семья кинорежиссёра спешит в резиденцию Рассела, чтобы выяснить причины внезапного происшествия.

СМИ не привели других подробностей о смерти режиссёра Чака Рассела. Единственная дополнительная информация — подтверждение от его адвоката, сообщает издание Variety.

На трагическое событие отреагировал Джим Керри, сыгравший главную роль в голливудском блокбастере "Маска". Актёр скорбит о потере талантливого режиссёра, который умел создавать особенно дружескую атмосферу на съёмочной площадке.

Відео дня

"Я считаю за честь то, что работал с Чаком Расселом, который во время съемок фильма "Маска" создал на своей съемочной площадке оживленную, детскую и радостную атмосферу чуда и дружелюбия", — приводит Variety комментарий Керри.

Смерть режиссера — Джим Керри о Чаке Расселе Фото: Скриншот

В сети также можно найти комментарий композитора Беара Маккрири (Bear McCreary), который был другом Чака Рассела и которого потрясла его внезапная смерть.

"Он был кинематографистом-визионером, который, как я считаю, только что начал новую главу в своей насыщенной карьере. Я буду скучать по нашим долгим разговорам о кино и музыке", — написал Макрири, который является автором музыки к фильмам "Ходячие мертвецы", "Властелин колец: Кольца власти", "Звездолет „Боевой крейсер Галактика“" и других.

Смерть режиссера — Бир Макрири о Чаке Расселе Фото: Скриншот

Смерть режиссёра — что известно о Чаке Расселе

Чак Рассел — 74-летний голливудский кинорежиссёр, прославившийся благодаря успешному продолжению фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Третью часть сняли в 1987 году: она имела высокие кассовые сборы и признание зрителей. Следующий успешный проект — это картина "Капля" (The Blob, 1988). В фильме речь идет о внепланетном веществе, которое уничтожает всё на своём пути и распространяется по земле. Другие кинохиты — это "Маска" с Джимом Керри в главной роли, "Стиратель" с Арнольдом Шварценеггером, "Царь скорпионов" и т. д. Последний фильм — картина 2024 года "Ведьминская доска" (Witchboard), которая оказалась провальной: на съемки ушло 15 млн долл., а сборы составили 500 тыс. долл.

Отметим, что Фокус писал о смерти режиссера Джеймса Берроуза, автора культовых сериалов "Теория большого взрыва" и "Друзья". Трагическое событие произошло 19 июня. 7 января стало известно о смерти режиссера Бела Берра. Бел Тарр — известный венгерский режиссер, снявший фильмы "Сатантанго" и "Гармонии Веркмейстера".

Напоминаем, что СМИ сообщали о смерти других режиссёров. Например, 21 июля в ходе войны РФ против Украины погиб актёр и режиссёр Евгений Бушмакин. Между тем в июне стало известно об ещё одной утрате — ушёл из жизни режиссёр Светислав "Бата" Недич, снявший сериалы "Столетие Якова" и "Врач Филатов".