Помер голлівудський режисер Чак Рассел: зняв "Кошмар на вулиці В'язів" та "Маску"

22 липня помер відомий американський кінорежисер Чак Рассел, повідомили західні медіа. Рассела виявили мертвим у власній резиденції у Каліфорнії. Родина досі не знає причини трагедії. Що сталось з Чаком Расселлом, який подарував глядачам блокбастери "Кошмар на вулиці В'язів", "Маска", "Цар скорпіонів" та інші?

Смерть Чака Рассела відбулась у будинку в місті Сан-Дієго, Каліфорнія, ідеться у матеріалі медіа TMZ. Журналісти дізнались, що в цей будинок викликали пожежників, оскільки виявили непритомного чоловіка. Родина кінорежисера поспішає до резиденції Рассела, щоб дізнатись про причини раптового інциденту.

Медіа не навели інших деталей смерті режисера Чака Рассела. Єдина додаткова інформація — підтвердження від його адвоката, написало медіа Variety.

На трагічну подію відреагував Джим Керрі, який зіграв головну роль у голлівудському блокбастері "Маска". Актор сумує через втрату талановитого режисера, який умів створити особливо приязну атмосферу на знімальному майданчику.

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"Я вважаю за привілей, що працював із Чаком Расселом, який під час зйомок "Маски" створив на своєму майданчику жваву, дитячо-радісну атмосферу чуда й товариськості", — навело Variety коментар Керрі.

Смерть режисера — Джим Керрі про Чака Рассела Фото: Скриншот

У мережі також можна відшукати коментар композитора Біра Макрірі (Bear McCreary), який був другом Чака Рассела і якого шокувала його раптова смерть.

"Він був візіонерським кінематографістом, який, я вважаю, щойно розпочав нову главу у своїй насиченій кар’єрі. Я сумуватиму за нашими довгими розмовами про кіно та музику", — написав Макрірі, який є автором музики для фільмів "Ходячі мерці", "Володар перснів: Персні влади", "Зореліт "Бойовий Крейсер Галактика" та інших.

Смерть режисера — Бір Макрірі про Чака Рассела Фото: Скриншот

Смерть режисера — що відомо про Чака Рассела

Чак Рассел — 74-річний голлівудський кінорежисер, який став відомим завдяки успішному продовженню фільму жахів "Кошмар на вулиці В'язів". Третю частину зняли у 1987 році: вона мала високі касові збори та визнання глядачів. Наступний успішний кейс — це стрічка "Крапля" (The Blob, 1988). У фільмі ідеться про позапланетну речовину, яка нищить все на своєму шляху та розповзається землею. Інші кінохіти — це "Маска" з Джимом Керрі у головній ролі, "Стирач" з Арнольдом Шварценеггером, "Цар скорпіонів" тощо. Останній фільм — стрічка 2024 року "Відьомська дошка" (Witchboard), яка виявилась провальною: на зйомки пішло 15 млн дол., а збори — 500 тис. дол.

Зазначимо, Фокус писав про смерть режисера Джеймса Берроуза, автора культових серіалів "Теорія великого вибуху" та "Друзі". Трагічна подія сталась 19 червня. 7 січня стало відомо про смерть режисера Бела Берра. Бел Тарр — це відомий угорський режисер, який зняв фільми "Сатантанго" і "Гармонії Веркмейстра".

Нагадуємо, медіа повідомляли про смерть інших режисерів. Наприклад, 21 липня на війні РФ проти України загинув актор та режисер Євген Бушмакін. Тим часом у червні стало відомо про це одну втрату — пішов з життя режисер Светислав "Бата" Недич, який зняв серіали "Століття Якова" та "Лікар Філатов".