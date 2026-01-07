Помер відомий режисер Бела Тарр: що про нього відомо (фото)

На 71-му році життя не стало відомого угорського режисера Бели Тарра. Він відомий за фільмами "Сатантанго" і "Гармонії Веркмейстра".

Про це угорському інформаційному агентству MTI повідомив режисер Бенедек Флігауф від імені родини на початку 2026-го року.

За даними Угорської асоціації кіномитців, майстер угорського авторського кіно відійшов у вічність після тривалої та важкої хвороби 6 січня 2026 року у віці 70 років. Втім, подробиць стану здоровʼя митця в останні місяці публічно не розкривають.

Бела Тарр Фото: Вікіпедія

Хто такий Бела Тарр

У віці 16-ти років Тарр створив свій перший фільм: двадцятихвилинну документальну стрічку про ромську трудову бригаду, яка пише лист про безробіття Яношу Кадару. Потім майстер кіно навчався в Будапештській академії театру і кіно.

Перші фільми режисера близькі до пошуків "документального реалізму" в кінематографі Східної Європи, зокрема була відмова від професійних акторів. А всі стрічки після 1985 року зняті за сценаріями однолітка Тарра, письменника Ласло Краснахоркаі.

У 1990-ті роки митець був відносно маловідомим, а в 2000-і роки його творчість пропагував гуру артхаусної критики Джонатан Розенбаум. У 2007 році Бела з новим фільмом був вперше запрошений на Каннський кінофестиваль.

Критики зараховують митця до провідних європейських майстрів середнього покоління.

А у 2011 році на Берлінському кінофестивалі останній фільм угорця "Туринський кінь" був удостоєний другого за значимістю призу — "Срібного ведмедя".

