Умер известный режиссер Бела Тарр: что о нем известно (фото)

На 71-м году жизни не стало известного венгерского режиссера Белы Тарра. Он известен по фильмам "Сатантанго" и "Гармонии Веркмейстра".

Об этом венгерскому информационному агентству MTI сообщил режиссер Бенедек Флигауф от имени семьи в начале 2026-го года.

По данным Венгерской ассоциации кинематографистов, мастер венгерского авторского кино отошел в вечность после продолжительной и тяжелой болезни 6 января 2026 года в возрасте 70 лет. Впрочем, подробностей состояния здоровья художника в последние месяцы публично не раскрывают.

Бела Тарр Фото: Википедия

Кто такой Бела Тарр

В возрасте 16-ти лет Тарр создал свой первый фильм: двадцатиминутную документальную ленту о ромской трудовой бригаде, которая пишет письмо о безработице Яношу Кадару. Затем мастер кино учился в Будапештской академии театра и кино.

Первые фильмы режиссера близки к поискам "документального реализма" в кинематографе Восточной Европы, в частности был отказ от профессиональных актеров. А все ленты после 1985 года сняты по сценариям сверстника Тарра, писателя Ласло Краснахоркаи.

В 1990-е годы художник был относительно малоизвестным, а в 2000-е годы его творчество пропагандировал гуру артхаусной критики Джонатан Розенбаум. В 2007 году Бела с новым фильмом был впервые приглашен на Каннский кинофестиваль.

Критики причисляют художника к ведущим европейским мастерам среднего поколения.

А в 2011 году на Берлинском кинофестивале последний фильм венгра "Туринский конь" был удостоен второго по значимости приза — "Серебряного медведя".

