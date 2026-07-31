Після боротьби з важкою хворобою: помер легендарний капітан "Мілана" Франко Барезі

Легендарний італійський футболіст, багаторічний капітан "Мілана" та чемпіон світу 1982 року Франко Барезі помер на 66-му році життя. Один із найвидатніших захисників в історії футболу тривалий час боровся з важкою хворобою, однак вона виявилася сильнішою.

Про смерть легенди повідомили на офіційному сайті ФК "Мілан" та присвятили Барезі емоційне прощальне звернення. У клубі наголосили, що втратили не просто великого футболіста, а людину, яка десятиліттями була символом "россонері" та уособлювала дух команди. Там зазначили, що пам'ять про Барезі назавжди залишиться невід'ємною частиною історії "Мілана", а його спадщина й надалі надихатиме нові покоління гравців і вболівальників.

У цій заяві також згадали, що ще кілька місяців тому Франко Барезі востаннє з'явився перед переповненим "Сан-Сіро" під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані.

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"На згадку про Франко ми залишаємося єдиними, знаючи, що його дух і надалі супроводжуватиме та надихатиме всю родину "россонері". Назавжди. Адже Барезі — назавжди", — йдеться в дописі.

Крім того, за даними видання "РБК-Україна", останні кілька років чоловік боровся з важким захворюванням.

Що відомо про Франко Барезі

Як йдеться у відкритих джерелах, Франко Барезі народився 8 травня 1960 року в італійському місті Травальято. Майже все своє футбольне життя він присвятив одному клубу — "Мілану". У головній команді дебютував у 17 років, а вже згодом став її капітаном і протягом 15 сезонів виводив "россонері" на поле з капітанською пов'язкою.

За 20 років у складі "Мілана" Барезі став одним із найуспішніших футболістів в історії клубу. Разом із командою він шість разів виграв чемпіонат Італії, тричі підкорив Кубок європейських чемпіонів, тричі здобув Суперкубок УЄФА, двічі став володарем Міжконтинентального кубка, а також виграв Кубок і чотири Суперкубки Італії.

Франко Барезі Фото: З відкритих джерел

Після завершення кар'єри у 1997 році "Мілан" зробив безпрецедентний крок — назавжди вивів з обігу ігровий номер 6, під яким виступав Барезі. Таким чином клуб увічнив пам'ять про одного зі своїх найвидатніших футболістів.

Не менш успішною була і його кар'єра у збірній Італії. Барезі став чемпіоном світу 1982 року, виборов бронзу мундіалю 1990 року та срібло чемпіонату світу 1994 року, де був капітаном національної команди.

Після завершення виступів Барезі повернувся до "Мілана", де працював із молодіжними командами, а згодом обіймав керівні посади у структурі клубу. Його внесок у розвиток футболу отримав міжнародне визнання — у 2004 році Пеле включив італійця до списку FIFA 100, до якого увійшли найвидатніші футболісти світу.

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