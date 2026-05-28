Трехкратный призер чемпионата Украины: умер известный футболист Сергей Думенко

Бывший украинский футболист Сергей Думенко умер на 59-м году жизни. Ранее он играл за "Днепр" и был серебряным и дважды бронзовым призером чемпионатов Украины.

Спортсмена не стало в результате осложнений, возникших на фоне перенесенного ранее инфаркта. Об этом 27 мая сообщил украинский историк и статистик футбола Дмитрий Москаленко в Facebook.

"Сегодня ушел из жизни Сергей Думенко (25.02.1968, Днепропетровск — 27.05.2026, Днепр)", — рассказал Москаленко.

Думенко выступал на позиции нападающего и полузащитника в составе "Днепра". В течение 1991-1994 годов в составе днепровского клуба он провел 82 матча и забил 18 мячей.

О дате и месте прощания с футболистом сообщат позже.

Сообщение о смерти футболиста Думенко

Издание "Украинский футбол" сообщило, что Думенко еще в 2020 году перенес инфаркт. С тех пор его состояние здоровья ухудшилось.

Відео дня

Кроме "Днепра", за время своей футбольной карьеры Думенко также выступал за ряд клубов как в Украине, так и за рубежом. В частности он играл в составе "Таврии", "Полиграфтехники", "Мариупольского "Металлурга", играл с командами из Израиля и тому подобное.

На международной арене Думенко имел опыт выступлений в Кубке УЕФА.

После завершения своей карьеры футболиста Думенко все равно продолжал заниматься футболом. Спортсмен часто играл в ветеранских матчах, а также привлекался к созданию и обустройству футбольных площадок по Украине, пишет OBOZ.ua.

Напомним, 12 мая Федерация спорта Украины сообщила о смерти бывшего тренера братьев Кличко Михаила Мацих.

В апреле умер бывший тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу.