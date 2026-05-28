Триразовий призер чемпіонату України: помер відомий футболіст Сергій Думенко

Колишній український футболіст Сергій Думенко помер на 59-му році життя. Раніше він грав за "Дніпро" і був срібним та двічі бронзовим призером чемпіонатів України.

Спортсмена не стало внаслідок ускладнень, що виникли на тлі перенесеного раніше інфаркту. Про це 27 травня повідомив український історик і статистик футболу Дмитро Москаленко у Facebook.

"Сьогодні пішов з життя Сергій Думенко (25.02.1968, Дніпропетровськ — 27.05.2026, Дніпро)", — розповів Москаленко.

Думенко виступав на позиції нападника та півзахисника у складі "Дніпра". Упродовж 1991-1994 років у складі дніпровського клубу він провів 82 матчі та забив 18 м'ячів.

Про дату та місце прощання з футболістом повідомлять пізніше.

Допис про смерть футболіста Думенка

Видання "Український футбол" повідомило, що Думенко ще у 2020 році переніс інфаркт. З того часу його стан здоров'я погіршився.

Окрім "Дніпра", за час своєї футбольної кар'єри Думенко також виступав за низку клубів як в Україні, так і за кордоном. Зокрема він грав у складі "Таврії", "Поліграфтехніки", "Маріупольського "Металурга", грав з командами з Ізраїлю тощо.

На міжнародній арені Думенко мав досвід виступів у Кубку УЄФА.

Після завершення своєї кар'єри футболіста Думенко все одно продовжував займатися футболом. Спортсмен часто грав у ветеранських матчах, а також залучався до створення та облаштування футбольних майданчиків по Україні, пише OBOZ.ua.

