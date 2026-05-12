"Велика втрата для українського боксу": помер колишній тренер братів Кличків Михайло Мацих

На 92-му році життя помер заслужений тренер України Михайло Мацих, який присвятив своє життя спорту, тренерській справі та вихованню багатьох поколінь боксерів.

Серед його вихованців були, зокрема, Віталій Кличко, Володимир Кличко, Аліна Шатернікова, Володимир Матвійчук, Марина Козерод та Олена Твердохліб. Про це повідомляє Федерація боксу України.

У повідомленні йдеться, що він присвятив своє життя спорту та вихованню багатьох боксерів. Адже через його школу пройшли багато зіркових бійців, які досягнули визнання у світі.

"Михайло Мацих був не лише тренером, а й наставником, учителем і людиною великої внутрішньої сили. Для українського боксу це велика втрата. Його внесок неможливо виміряти лише титулами, перемогами чи спортивними результатами. Михайло Якович залишив після себе значно більше – школу, цінності, характер і світлу пам'ять у серцях тих, кого він виховував, підтримував і надихав", — йдеться в повідомленні ФБУ.

Відео дня

Що відомо про Михайла Мациха?

Михайло Мацих народився 4 серпня 1934 року в Києві. Він — майстер спорту СРСР. Також виступав за спортивне товариство Енергія (м. Нова Каховка, Херсонська область). У 1950-х роках ставав чемпіоном Чорноморського флоту. У 1993 році отримав звання Заслужений тренер України. З 1977 року працював тренером у Центральному спортивному клубі Збройних Сил України у Києві.

Нагадаємо, що на 89 році життя помер видатний український художник-мультиплікатор, режисер, педагог, заслужений діяч мистецтв України Євген Сивокінь.

Також раптово помер відомий британський актор Майкл Пеннінгтон. Зірці кіно було на той час 82 роки. Причин, через які Пеннінгтона не стало, наразі не розголошують.