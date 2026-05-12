"Большая потеря для украинского бокса": умер бывший тренер братьев Кличко Михаил Мацих

На 92-м году жизни скончался заслуженный тренер Украины Михаил Мацих, который посвятил свою жизнь спорту, тренерскому делу и воспитанию многих поколений боксеров.

Среди его воспитанников были, в частности, Виталий Кличко, Владимир Кличко, Алина Шатерникова, Владимир Матвийчук, Марина Козерод и Елена Твердохлеб. Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

В сообщении говорится, что он посвятил свою жизнь спорту и воспитанию многих боксеров. Ведь через его школу прошли многие звездные бойцы, которые достигли признания в мире.

"Михаил Мацих был не только тренером, но и наставником, учителем и человеком большой внутренней силы. Для украинского бокса это большая потеря. Его вклад невозможно измерить только титулами, победами или спортивными результатами. Михаил Яковлевич оставил после себя гораздо больше — школу, ценности, характер и светлую память в сердцах тех, кого он воспитывал, поддерживал и вдохновлял", — говорится в сообщении ФБУ.

Відео дня

Что известно о Михаиле Мацихе?

Михаил Мацих родился 4 августа 1934 года в Киеве. Он — мастер спорта СССР. Также выступал за спортивное общество Энергия (г. Новая Каховка, Херсонская область). В 1950-х годах становился чемпионом Черноморского флота. В 1993 году получил звание Заслуженный тренер Украины. С 1977 года работал тренером в Центральном спортивном клубе Вооруженных Сил Украины в Киеве.

Напомним, что на 89 году жизни скончался выдающийся украинский художник-мультипликатор, режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств Украины Евгений Сивоконь.

Также скоропостижно скончался известный британский актер Майкл Пеннингтон. Звезде кино было в то время 82 года. Причин, по которым Пеннингтона не стало, пока не разглашают.