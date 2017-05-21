Российский Rambler запускает украинскую версию

Сервисы для украинцев и новости для них будут делать сотрудники российского офиса

Российская группа компаний Rambler запустит портал в украинском сегменте интернета - rambler.ua.

Об этом говорится в пресс-релизе Rambler, пишет Liga.Net.

"Читатели из регионов Украины будут в курсе всего, что происходит в каждом из 25 крупнейших городов страны, а также смогут следить за информацией о погоде и курсах валют", - отмечается в пресс-релизе.

"Кроме чтения новостей пользователи теперь могут завести почту @rambler.ua. Все желающие смогут сохранить и перенести заблокированный почтовый ящик с другого сервиса и продолжить использовать его по старому адресу", - сказано в сообщении.

По информации издания Ведомости, Rambler не открывает подразделение в Украине, а сервисы для украинцев и новости для них будут делать сотрудники российского офиса.

"Мы отреагировали на обращение украинских пользователей в нашу службу поддержки и надеемся, что возможность оптимизации коммуникации будет выше политики", - заявили в холдинге.

Также сообщается, что Rambler не обсуждал свое решение с украинской властью, и у холдинга нет уверенности, что он не попадет под санкции, как Яндекс или Mail.ru.

Напомним, Порошенко уверен, что его украинский народ сможет прожить без российских соцсетей.