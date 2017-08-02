Утомлённые интернетом. Энциклопедия цифровых болезней

В 1951 году Альберт Эйнштейн сказал: "Опасаюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. Тогда мир получит поколение идиотов". Прошло 66 лет, и дети, сидящие на площадке, играют по Сетке, а взрослые созывают совещания по скайпу.

Средний житель большого города засыпает и просыпается с телефоном. Почта, соцсети, мессенджеры, звонки. Привет, эпидемия цифрового поколения! Она не где-то далеко за океаном, а в нашем городе, на нашей улице. Прививку сделать нельзя, а попасть в волну легко, даже незаметно для самого себя.

Что делать и как с этим жить? Фокус собрал самые распространённые цифровые болезни.

Сетеголизм

Исследования маркетинговой платформы социального влияния Crowdtap показывают, что люди в возрасте от 18 до 36 лет тратят в среднем 17,8 часа в день на различные гаджеты. Это время — совокупность различных источников мультимедиа, многие из которых потребляются одновременно.

— Миллениал всегда включён, — говорит Анна Кассовей, главный маркетинговый директор Crowdtap. — Некоторые из них просто пассивные потребители. Наибольший приоритет — социальные сети. Ежедневно ими пользуется 71% молодых людей.

Пользовательский контент, который включает в себя сообщения в соцсетях, фотографии, блоги, электронную почту, текстовые сообщения и обсуждения, занимает в среднем около 5,4 часа в день. Это 30% от общего времени за экраном.

Зависимость от социальных сетей, потребность постоянного использования интернета называется сетеголизмом. Такому человеку необходимо вновь и вновь быть в Сети, он может запросто потратить 12–14 часов на скачивание музыки, программ, общаясь в диалогах и на форумах. Такие люди заводят бесконечные виртуальные знакомства, не стремясь при этом перенести их в реальность.

3-5% пользователей интернета составляют сетеголики

У сетеголиков наблюдается самоизоляция, потеря внутренних ориентиров, неуравновешенность, рассеянность, неряшливость, наплевательское отношение к близким. Также проявляется навязчивое желание постоянно проверять электронную почту, ленту и "личку" в соцсетях, что приводит к увеличению времени в онлайне.

По статистике, сетеголики составляют 3–5% от общего числа пользователей интернета. В основном это новички, у которых недавно появился доступ в мировую паутину. Со временем такие пользователи постепенно теряют интерес к Сети и проводят там меньше времени. Но в некоторых случаях излишнее увлечение перерастает в зависимость, и это может привести к неприятным последствиям. Например, в США компьютер и интернет всё чаще становятся причиной разводов. Более того, согласно той же американской статистике, в 68% случаев разрыва из-за компьютера супруг или супруга нашли любовника в Сети.

Кибераддикция

Она распространена не так сильно, как сетеголизм, но считается гораздо более опасной. Существует несколько видов кибераддикции: в первом случае зависимость возникает от ролевых компьютерных игр, во втором — от неролевых.

Первый вариант сложнее, так как связан с максимальным уходом от реальности. Играя, человек полностью ассоциирует себя с компьютерными героями, забывает о реальных проблемах, абстрагируется от действительности. Второй можно характеризовать как "азартный". Неролевые компьютерные игры связаны с целью "пройти" игру и выиграть. Кажется, что тут нет особой зависимости и ничего страшного, но на самом деле это патология, когда геймеры отрешённо просиживают за компьютером часы, а то и сутки, повышая свои левелы (уровни прохождения в игре). Так что оба типа компьютерной зависимости довольно опасны. Смертельные случаи, конечно, единичны, однако те, кто проводят огромное количество времени за компьютером, лишают себя всевозможных радостей жизни, расходуют энергию не на созидание и работу, а на удовлетворение только одной страсти. Такой человек — проблема для родных и близких, ведь он не думает о них, о себе, о том, что творится вокруг. Мир сужается до масштабов уровня игры, турнира.

Вот некоторые признаки кибераддикции: постоянная тяга к компьютеру и игре, улучшение настроения от неё, нежелание заниматься делами, другими видами досуга, раздражение при отрыве от компьютера, фокус на околокомпьютерных темах в любом разговоре.

Отметим, что при компьютерной зависимости развиваются не только психологические, но и физические отклонения. У зависимого может ухудшиться зрение и снизиться иммунитет, появляются головные боли и боли в спине, бессонница и, как следствие, повышенная утомляемость. Со временем могут возникнуть боли в запястье — так называемый туннельный синдром.

"Наблюдается технологизация общества. Люди обосабливаются, разобщаются. Любовь заменяют словом "отношения". Но отношения —это что-то деловое. Есть риск, что со временем и феномен дружбы будет отсутствовать"



Психотерапевт Алексей Шевцов о подмене реальной жизни виртуальной

Номофобия

Та самая зависимость от мобильного телефона, о которой шла речь в самом начале, имеет вполне научное название — No-mobile phobia, или номофобия. Главный симптом — ощущение паники при отсутствии телефона или планшета. Некоторые клинические характеристики номофобии включают в себя импульсивное использование устройства в качестве защиты от социальной коммуникации (когда вы делаете вид, что разговариваете по телефону или с кем-то переписываетесь, чтобы не общаться с окружающими, внезапно возникшим на горизонте знакомым) или, наоборот, как основное средство общения.

Согласно одному британскому опросу, 73% респондентов почувствовали панику, когда потеряли свой телефон. Ещё у 14% эта паника переросла в настоящее отчаяние.

Фантомный звон

Понятие новое для нашего лексикона, однако с подобным явлением сталкивались многие. Это когда вам кажется, будто мобильный звонит, вибрирует, а на самом деле он лежит в вашем кармане совершенно спокойно.

Дэвид Ларами, клинический психолог из Лос-Анджелеса, изучил это явление в своей диссертации. Он опросил 320 пользователей мобильных телефонов, и две трети сказали, что чувствовали фантомный звонок.

— Фантомные вибрации — это необычное любопытство, которое говорит о нашей связи с телефонами, — поясняет Ларами в интервью Wired.

Что вызывает этот феномен?

— Я думаю, суть в том, что ваша одежда натирает кожу, раздражая те же рецепторы, что и во время телефонного вызова, — объясняет Слиман Бенсмаия, нейробиолог из университета Чикаго.

Киберхондрия

Это про людей, которые исследуют и диагностируют у себя заболевания через интернет. В Международной классификации болезней киберхондрии нет. Однако её можно считать вариантом течения ипохондрического расстройства, которое имеет код F45.2.

73% респондентов, по данным опроса, проведённого в Великобритании, почувствовали панику, когда потеряли свой телефон

— Это очень опасно, поскольку у многих совершенно разных болезней схожие симптомы. Специфические отличия можно определить только с помощью анализов, аппаратной диагностики. Так, человек нагуглил у себя панкреатит и начинает экспериментировать с лекарствами, а на самом деле у него что-то совсем другое. Вместо того чтобы сразу обратиться к врачу с относительно незначительной проблемой, он вызывает скорую, когда всё совсем плохо. Как пример: у 30-летней женщины повысилось давление. Криз. Она нашла в интернете таблетки, выпила одну и подумала, что через 10 минут полегчает, но этого не произошло (скорость действия лекарства до часа). Принимает ещё одну и ещё. В итоге, когда мы приехали, давление упало с 180 на 90 до 60 на 40, — рассказывает фельдшер скорой помощи Арсений Сиренко.

По его словам, люди часто путают онкологические заболевания, желудочно-кишечное кровотечение с язвой, панкреатитом, лечатся через Google. А между тем тут, как и при инфаркте, инсульте важно действовать в первые часы. Иначе начинаются необратимые последствия, и лечение становится всё более сложным.

— Проблема в том, что в интернете много антимедицинской информации, основанной на советах. А само по себе внимание к своему здоровью — это неплохо, — считает Сиренко.

Врач-психиатр Алексей Шевцов сталкивается с обратным: ему приходится убеждать пациентов в том, что у них нет тех страшных болезней, о которых они вычитали на форумах.

— 80% людей находят симптомы в интернете. Годами лечат что-то. Таблетки проявили всевозможные побочные эффекты и не помогают. Тогда уже граждане идут к врачу. "Это не про вас. Этот страшный диагноз, который вы себе поставили, неправильный", — говорю я им, переубеждая. Пациенты радуются. Сразу становится понятно, почему лекарства не помогали, — рассказывает Шевцов.

Он смеётся: часто люди приходят на приём уже со списком лекарств, на которые врач должен выписать рецепт.

— На фоне дискредитировавшей себя украинской медицины интернет-лечение — определённый выход. Но злоупотреблять им нельзя, нужно быть крайне осторожным, — предупреждает врач.

Синдром BlackBerry

Это заболевание получило название от смартфона BlackBerry с qwerty-клавиатурой. Оно возникает, если патологически часто нажимать большими пальцами на кнопки (причём не только телефона, но и джойстика). В таком случае они деформируются — становятся плоскими. Симптомы проявляются в сильных пульсирующих болях и судорогах.

Статистики по этому заболеванию нет, но медики говорят, что число таких случаев растёт.

Нарциссические расстройства

Психологи пишут, что у самых заядлых пользователей социальных сетей прослеживаются признаки нарциссического расстройства личности. Оно выражается в чересчур завышенном ощущении собственной важности, постоянной потребности говорить о себе и стремлении к чужому одобрению и восхищению. На практике это проявляется в зависимости от лайков. Если их нет — стресс. Связывают это с уязвимой самооценкой и комплексами.

Изменения в мозгу

Учёные из Национального института психического здоровья США говорят, что человеческий мозг продолжает развиваться до 25 лет. Однако некоторые исследования показывают, что из-за их почти постоянного взаимодействия с технологиями развитие происходит по-разному. Эти изменения могут повлиять на коммуникативные навыки новых поколений.

Специалисты из Китайской академии наук отмечают разницу в изменениях префронтальной коры, мозжечка и теменной доли. Префронтальная кора, которая находится в лобной доле, контролирует личность, познание и социальное поведение. Мозжечок координирует и регулирует мышечную активность, в том числе связанную с языком.

Чрезмерное использование техники атрофирует лобную долю, разрушая связи между различными частями мозга, и затрудняет обработку информации. По мнению Кирка Эриксона, доктора философии, главного исследователя лаборатории здоровья старения и познания в Университете Питтсбурга в Пенсильвании, это может повлиять на взаимодействие людей.

— Вы можете увидеть изменения в своей способности регулировать эмоции, запоминать определённые события, обращать внимание на разные вещи. Всё это, безусловно, повлияет на то, как вы общаетесь с людьми, — приводит его слова издание Healthline.

"Зависимость от технических средств сильнее химической"

Как быть, если вы заподозрили у себя или своего родственника что-то из этого списка? Естественно, первый шаг — определение проблемы и её масштабов.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние технологий на отношения, нужно в первую очередь начинать с детей

— Зависимость от любых технических средств сильнее химической. Она похожа на игровую. Зависимость от гаджетов находится на втором месте после неё. Из 10 человек с ней приходят двое. Мне и моим коллегам за годы практики пока не удалось вылечить ни одного игромана. Они все соскакивают через один-два приёма. Кто-то даже улетает играть в другую страну. Аналогичная ситуация с зависимостью от интернета и гаджетов. Она непреодолима. Родственники приводят пациента, а он сам не считает свою чрезмерную тягу патологичной. Для него это норма. Так же живут многие, и фактического вреда для здоровья нет. Люди рационализируют своё поведение и использование техники, понятно и долго объясняют, выражаясь умными словами. На самом деле происходит подмена реальной жизни виртуальной. Компьютерная — это суррогат. Общение, которое происходит исключительно через скайп, мессенджеры, — мёртвое, нерезультативное. Да, в Facebook можно отправить грустный или весёлый смайлик, однако это не передаст эмоции полностью. Можно заниматься виртуальным сексом, но так нельзя забеременеть. Наблюдается технологизация общества. Люди обосабливаются, разобщаются. Любовь заменяют словом "отношения". Но отношения — это что-то деловое. Есть риск, что со временем и феномен дружбы будет отсутствовать, — считает врач-психиатр, президент Киевской ассоциации психотерапии Алексей Шевцов.

По его мнению, чтобы свести к минимуму негативное влияние технологий на отношения, нужно в первую очередь начинать с детей. Родители должны играть и разговаривать с ними вживую, а не, как часто бывает, через телефон и веб-камеру. Взрослым стоит чаще вставать из-за компьютера, чтобы пообщаться с коллегами в курилке, у кофейного аппарата, а после — с друзьями в парке или кафе.

— Правильно соотношение — 20 на 80, где большая часть — живое общение. Остальное, при помощи техники, должно быть дополнительными методами. Необходимо контролировать себя в использовании гаджетов и времени нахождения в Сети, — утверждает Шевцов. — Даже если вы сидите в офисе за компьютером, вокруг есть живые люди. С ними можно поговорить, посмеяться. А когда едете в метро, посмотрите в глаза, на лица, на одежду, которая сейчас в тренде. Всё это поможет перенести вас из виртуального мира в реальный, и, возможно, вы станете счастливее.