Виртуальное пространство вместо офиса: Microsoft предлагает компаниям не возвращаться к офлайну

Техногигант уверяет, что коллективам, которые присоединятся к Microsoft Mesh, гарантированы безопасность и конфиденциальность на корпоративном уровне.

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Компания Microsoft объявила о запуске новой функции Microsoft Mesh, которая позволяет фирме работать онлайн в разных уголках планеты, но объединять своих сотрудников с помощью аватаров и иммерсионных 3D-пространств. Об этом Microsoft сообщила на своем сайте.

Это так называемая Microsoft-сеть, которая предлагает попробовать новый тип "гибридной" работы, чтобы не возвращать всех сотрудников в офлайн-офисы. Платформа виртуальной связи работает через Microsoft Teams.

Что предлагает Microsoft Mesh

Mesh предлагает ряд готовых виртуальных пространств, которые компании могут настроить по своему вкусу — от информационных видео до логотипов. Это можно делать без ввода кодов. Инструментарий Mesh работает через Unity, платформу для 2D- и 3D-разработок от Microsoft, чтобы еще лучше и глубже адаптировать виртуальный мир. Например, если работодатель традиционно приглашал свою команду на отдых, он может создать версию такого мероприятия или путешествия и пригласить аватары всех желающих. Уже не говоря о таких мероприятиях, как тренинги, презентации, семинары и т.д.

Кроме того, компании гарантируются полная безопасность и конфиденциальность на корпоративном уровне. Microsoft Mesh позволяет повысить вовлеченность корпоративных команд, а сами пользователи имеют дополнительные функции премиум-класса.

Сейчас Microsoft Mesh доступен только на настольных персональных компьютерах и устройствах Meta Quest VR. Но это в том случае, если работники хотят получить более увлекательный опыт.

Оценка пользователей

Компания протестировала Microsoft Mesh в таких компаниях, как консалтинговая фирма Accenture с главным офисом в ирландском Дублине и японский фармацевтический гигант Takeda, представительства которого расположены по всему миру. Технический директор компании Takeda Лео Барелла заявил, что их встречи стали "более сплоченными и увлекательными".

Кроме того, к Microsoft Mesh присоединились:

уникальная медицинская благотворительная организация Mercy Ships, которая создала цифровой двойник своего госпитального корабля с целью обучения персонала;

американская глобальная корпорация в области информационных технологий DXC Technology, расширяющая возможности совместной работы в гибридных рабочих средах;

известная компания в сфере профессионального аудита и менеджмент-консалтинга PricewaterhouseCoopers (PwC), которая укрепляет таким образом корпоративную культуру с помощью иммерсионных оздоровительных программ.

Microsoft предлагает шестимесячную бесплатную пробную версию для всех, кто имеет бизнес или корпоративный план.

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