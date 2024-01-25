Віртуальний простір замість офісу: Microsoft пропонує компаніям не повертатися до офлайну

Техногігант запевняє, що колективам, які долучаться до Microsoft Mesh, гарантовані безпека і конфіденційність на корпоративному рівні.

Related video

Компанія Microsoft оголосила про запуск нової функції Microsoft Mesh, яка дозволяє фірмі працювати онлайн у різних куточках планети, але об’єднувати своїх співробітників за допомогою аватарів та імерсійних 3D-просторів. Про це Microsoft повідомила на своєму сайті.

Це так звана Microsoft-мережа, яка пропонує спробувати новий тип "гібридної" роботи, щоб не повертати всіх співробітників в офлайн-офіси. Платформа віртуального зв'язку працює через Microsoft Teams.

Що пропонує Microsoft Mesh

Mesh пропонує низку готових віртуальних просторів, які компанії можуть налаштувати на свій смак — від інформаційних відео до логотипів. Це можна робити без введення кодів. Інструментарій Mesh працює через Unity, платформу для 2D- і 3D-розробок від Microsoft, щоб ще краще і глибше адаптувати віртуальний світ. Наприклад, якщо роботодавець традиційно запрошував свою команду на відпочинок, він може створити версію такого заходу або мандрівки і запросити аватари всіх бажаючих. Вже не кажучи про такі заходи, як тренінги, презентації, семінари тощо.

Крім того, компанії гарантуються повна безпека і конфіденційність на корпоративному рівні. Microsoft Mesh дає змогу підвищити залученість корпоративних команд, а самі користувачі мають додаткові функції преміумкласу.

Наразі Microsoft Mesh доступний лише на настільних персональних компьютерах і пристроях Meta Quest VR. Але це в тому разі, якщо працівники прагнуть отримати захопливіший досвід.

Оцінка користувачів

Компанія протестувала Microsoft Mesh у таких компаніях, як консалтингова фірма Accenture з головним офісом в ірландському Дубліні та японський фармацевтичний гігант Takeda, представництва якого розташовані по всьому світу. Технічний директор компанії Takeda Лео Барелла заявив, що їхні зустрічі стали "згуртованішими та захопливішими".

Крім того, до Microsoft Mesh долучилися:

унікальна медична благодійна організація Mercy Ships, яка створила цифрового двійника свого госпитального корабля з метою навчання персоналу;

американська глобальна корпорація у галузі інформаційних технологій DXC Technology, що розширює можливості спільної роботи у гібридних робочих середовищах;

відома компанія у сфері професіонального аудиту і менеджмент-консалтингу PricewaterhouseCoopers (PwC), яка зміцнює таким чином корпоративну культуру за допомогою імерсійних оздоровчих програм.

Microsoft пропонує шестимісячну безкоштовну пробну версію для всіх, хто має бізнес або корпоративний план.

Важливо

Уперше за 30 років: Microsoft змінила клавіатуру і навіщось додала нову клавішу

Раніше ми писали про новий мініатюрний ПК, який легко справляється з різними завданнями: від виходу в інтернет і до відтворення високоякісного відео через вбудовану колонку.