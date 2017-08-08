Сила тока. Через сколько лет электромобиль завоюет мир

В прошлом году количество электромобилей в мире, включая гибридные модели, достигло 2 млн штук. В 2017-м, по прогнозам профильной компании EV-volumes, этот показатель вырастет ещё на 50%, до 3 млн машин. Если такие темпы роста сохранятся и в дальнейшем, можно предположить, что к 2030 году восемь из десяти новых автомобилей будут укомплектованы электрическим мотором.

Этот прогноз подтверждает и интерес автопроизводителей к электрокарам. Например, в 2011 году развитием экологичного транспорта занимались лишь четыре бренда: французский Renault, американская Tesla, японские Nissan и Mitsubishi. Сегодня в этот процесс вовлечены более 20 автоконцернов. В 2018–2020 годах увидят свет серийный электрокар Volkswagen I.D., линейка EQ от Mercedes, три модели e-ton от Audi, а также электромобили от Jaguar, Porsche, Honda, Mazda, Toyota и др. Шведы из Volvo и вовсе планируют отказаться от выпуска машин с традиционным двигателем внутреннего сгорания уже с 2019 года. Все автомобили компании будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами. А IT-гиганты Google и Apple уже представили первые модели беспилотных электромобилей.

Бензина не будет

Основным драйвером развития рынка электромобилей стало увеличение КПД аккумуляторных батарей. Ещё до недавнего времени запас хода в 100 км на одном заряде считался нормой. Однако уже в этом году планка поднялась до 250–300 км, что значительно расширило круг потенциальных покупателей за счёт собственников частных домов в пригородах. Запаса хода в 250–300 км уже вполне достаточно, чтобы можно было весь день ездить по делам, не беспокоясь о подзарядке, и гарантированно вечером добраться до родного гаража с розеткой.

Добиться увеличения пробега удалось за счёт усовершенствования аккумуляторов — увеличения объёма электролита и активных материалов в батареях при сохранении их размеров.

При этом электрокар значительно дешевле в эксплуатации, чем бензиновое авто, даже в украинских реалиях, где стоимость топлива гораздо меньше, чем в большинстве стран ЕС. Так, средний расход бензинового авто по городу — около 10 л топлива на 100 км. То есть поездка на это расстояние обойдётся в 260 грн. В то же время, по оценке основателя электромобильного портала Autogeek Евгения Муджири, плата за электричество для зарядки Nissan Leaf с батареей на 24 кВт, которой в среднем хватает на 130 км, составит около 40 грн. Это дешевле не только бензина, но и дизельного топлива или газа.

Развитие электромобилей в наши дни можно сравнить с революцией в производстве мобильных телефонов 10 лет назад

При этом помимо топлива владельцы электрокаров существенно экономят и на техобслуживании. Топливная система двигателя внутреннего сгорания (ДВС) требует постоянной настройки. Двигатель же электромобиля не сложнее мотора стиральной машины и может годами работать без вмешательства.

Помимо всего прочего, в развитых странах переход на электромобили стимулирует и регуляторная политика государств, направленная на уменьшение вредных выбросов в окружающую среду и снижение нефтяной зависимости. Например, Франция, Германия, Норвегия и Нидерланды на национальном уровне планируют полностью отказаться от автомобилей с ДВС. Не отстаёт и Азия: в Японии число зарядных станций уже превзошло число АЗС, а Китай лидирует в мире по росту продаж электромобилей.

Отечество без дыма

Электромобильный рынок Украины развивается быстрее, чем у соседей. По состоянию на начало этого года в Украине было зарегистрировано 3,2 тыс. машин с электродвигателем (учитывая гибриды), тогда как в России — 920, а в Беларуси — 206. При этом за пять месяцев этого года в Украине уже зарегистрировано около 1 тыс. легковых электромобилей, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В исследовании независимого издания об электротранспорте InsideEVs Украина заняла пятое место в международном рейтинге по темпам развития электромобилей, уступив лишь таким странам, как Исландия, Швеция, Норвегия и Китай. Доля электромобилей среди впервые зарегистрированных авто в нашей стране достигла 4%. В то время как общемировой показатель составляет 1%.

Впрочем, пока у нас преобладает продажа подержанных электрокаров. Самым продаваемым из них остаётся Nissan Leaf. На украинский рынок эту модель поставляют в основном из США. Ввозить именно американские автомобили выгодно, так как их продажа в Штатах субсидируется государством, чего нет на европейском рынке.

Однако рост продаж электроавто уже заинтересовал автодилеров. В 2016 году BMW объявила о начале продаж в Украине модели i3, Renault представила Kangoo Z.E., а Hyundai — IONIQ Electric.

Популярности электромобилей во многом способствуют и ограничения по выбросам, которые из года в год становятся всё жёстче. С 1 января 2016-го в Украине действует экологический стандарт Евро-5. Он запрещает ввозить в страну автомобили старше 2009 года выпуска. А с 2020 года вступает в силу ещё более жёсткий стандарт — Евро-6.

Ещё одним толчком для роста отечественного рынка электромобилей стала отмена импортной пошлины, благодаря которой электрокары подешевели на 10%.

Однако электромобили всё же пока остаются слишком дорогим удовольствием для большей части украинцев. Подержанный Nissan Leaf стоит $10 тыс., а за новый придётся выложить $40 тыс.

Можем, если захотим! В прошлом году украинские разработчики представили первый в стране проект электрокара Synchronous c дополнительной подзарядкой от солнечных батарей

Почему так дорого?

Основным сдерживающим фактором развития рынка экологического транспорта остаётся высокая цена аккумуляторов. На данном этапе стоимость 1 кВт/ч аккумулятора составляет порядка $300, что создаёт существенную разницу в цене между классическим автомобилем с ДВС и электрокаром, отмечает руководитель компании Electrocars Александр Кравцов. В 2017 году средняя стоимость нового электромобиля оценивается на уровне $43 тыс., тогда как автомобиль с традиционным ДВС в среднем стоит $28 тыс.

Однако сейчас, по словам Кравцова, стоимость аккумуляторов падает экспоненциально, и построение мощных заводов наподобие Tesla Gigafactory приведёт к падению цены до $100 за кВт/ч уже в перспективе трёх лет. "Когда стоимость аккумуляторов упадёт ниже $100 за 1 кВт/ч, появится массовый рынок электрокаров", — считает эксперт.

Согласно оценкам Bloomberg, электромобили станут дешевле бензиновых и дизельных собратьев ближе к 2025 году. Именно к этому времени средняя стоимость электромобиля опустится ниже психологической отметки в $30 тыс. и продолжит снижаться до уровня $26 тыс. к 2030 году. По прогнозам Кравцова к этому времени 20–30% всех мировых автопродаж будет приходиться на электромобили.

Прикурить будет?

Интерес украинцев к электромобилям уже вызвал значительный рост инфраструктуры в нашей стране. Так, в Киеве на протяжении прошлого года количество зарядных станций выросло с 38 до 136 точек. На втором месте по количеству зарядных станций Харьков с 92 электрозаправками. В общем по Украине их число за год выросло в 3,8 раз, до 577 станций, а количество так называемых суперчарджеров, скоростных пунктов зарядки, увеличилось за год с нуля до 44 штук.

А в начале апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о планах своего ведомства провести тендер на покупку 50 зарядных станций для электромобилей стоимостью 4,5 млн грн. По его мнению, при помощи этого правительство будет стимулировать продажи электромобилей в стране.

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Единственный вопрос, готовы ли к массовому переходу на электротранспорт украинские энергетики? Как отмечает менеджер по развитию электромобилей Renault в Украине Александр Мытник, в Европе 90% электромобилей заряжаются ночью. В Украине в ночное время есть избыток электроэнергии, а увеличение роста электромобилей позволяет сбалансировать использование энергии, производимой атомными станциями, и экономить на закупке других энергоносителей.

"Большинство крупных операторов АЗС в Украине уже сейчас имеют сеть зарядных станций и продолжают её увеличивать", — добавляет Кравцов. Однако основной вопрос — наличие на станциях зарядки мощных суперчарджеров. Они нужны на трассах для того, чтобы электромобиль мог быстро зарядиться за короткий промежуток времени и стал полноценной альтернативой традиционным автомобилям с ДВС.

Для установки нескольких суперчарджеров стандартного подключения к низковольтным сетям недостаточно. А, по словам Муджири, высоковольтные сети не везде доступны. Кроме того, в Украине пока нет стандартов для станций подзарядки электромобилей. "Установка станций при отсутствии стандартов — это некачественная установка. Сейчас мы наблюдаем рынок электрозарядок под одну модель — Nissan Leaf. У нас нет государственной поддержки в построении инфраструктуры зарядок", – говорит Александр Мытник.

Естественно, все эти проблемы решаемы. Инфраструктура для электромобилей развивается вместе с рынком, считает Кравцов из Electrocars. "Чтобы улучшить инфраструктуру, нужно просто не мешать бизнесу, и у нас продолжат появляться зарядки возле торговых центров, гостиниц, ресторанов, на трассах. В Украину зайдут крупные операторы зарядных станций, будут развиваться и местные", — убеждён эксперт.

Одним словом, развитие электромобилей в наши дни можно сравнить с революцией в производстве мобильных телефонов 10 лет назад: после появления смартфонов уже никто не хочет пользоваться кнопочными версиями устройств. Можно предположить, что через десять лет инновации при выпуске аккумуляторов позволят ещё больше увеличить запас хода и значительно снизить стоимость электрокара. Правительственные же программы многих стран продолжат стимулировать население к покупке экологичных авто. Есть все основания полагать, что уже через десять лет электромобиль перестанет быть средством роскоши, а станет доступной альтернативой традиционным авто.