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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Израильские спутники вышли на орбиту на ракете с украинским двигателем

Видео Израильские спутники вышли на орбиту на ракете с украинским двигателем

<span class="label red">Видео</span> Израильские спутники вышли на орбиту на ракете с украинским двигателем
Иллюстративное фото

КБ "Южное" в течение четырех лет работало над созданием уникального разгонного блока

02.08.17 46
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Ракета-носитель легкого класса Vega утром 2 августа стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Как сообщает  Arianespace, Vega вывела на солнечно-синхронные орбиты два спутника израильского оборонного концерна Israel Aerospace Industries.

А именно: OPTSAT-3000 весом 368 кг по заказу Минобороны Италии и 264-килограммовый аппарат Venμs для проекта Израильского космического агентства и Национального центра космических исследований Франции.

Это уже десятый запуск по программе Vega (второй в 2017 году). С 2012 года ракеты-носители этого ряда вывели на орбиту 25 спутников.

Отметим, в 2004 году украинское Государственное конструкторское бюро "Южное" получило право поставлять ракетные двигатели для ракеты-носителя Vega в рамках контракта с итальянской фирмой Avio. Южное разрабатывает маршевый двигатель РД-843, входящий в состав жидкостной двигательной установки разгонного блока ракеты-носителя и предназначенного для создания тяги, управления вектором тяги по тангажу и рысканью, маневрирования разгонного блока, отвод разгонного блока с орбиты.

"Южное" в течение четырех лет работало над созданием уникального разгонного блока - жидкостного ракетного двигателя четвертой ступени РД-843 с тягой 250 кг.

Напомним, Украина хочет сотрудничать с Китаем в программе исследования Луны и Марса.

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