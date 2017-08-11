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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Блогер рассекретил все три новые модели iPhone

Видео Блогер рассекретил все три новые модели iPhone

<span class="label red">Видео</span> Блогер рассекретил все три новые модели iPhone
Фото: YouTube

В сентябре дебютируют 7s, 7s Plus и совершенно новый iPhone 8

11.08.17 24
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Хотя официальная премьера новых "айфонов" состоится только через месяц, блогер Дэнни Уинджет уже продемонстрировал смартфоны всех трех моделей Apple, которые дебютируют в сентябре – это 7s, 7s Plus и совершенно новый 8. Об этом сообщает Популярная механика.

Самое интересное, что все три новых устройства получили стеклянные корпусы. Это позволит Apple наконец-то реализовать в iPhone технологию беспроводной зарядки, которая давным-давно существует во многих гораздо более дешевых смартфонах на Android. Остальное вполне ожидаемо: как и предполагалось, "восьмерка" получит экран без рамок, который растянется во всю фронтальную панель.

В верхней части дисплея будет небольшая площадка с динамиком, датчиками и камерой, а кнопка Home уйдет в историю – вместо нее флагманский iPhone получит систему распознавания лиц, с помощью которой и будет осуществляться разблокировка. Интересно, можно ли будет обмануть ее с помощью фотографии, как Samsung Galaxy S8? А на задней панели расположится вертикально ориентированный модуль двойной камеры.

Блогер также сравнивает грядущие смартфоны 7s и 7s Plus с нынешними iPhone – моделями 7 и 7 Plus. Новинки будут отличаться не только стеклянными корпусами, но и рамками – у "семерки" они сделаны из матового алюминия, а на преемниках – из полированной нержавеющей стали. Больше никаких отличий снаружи заметить не удалось. Новый iPhone 8 по размерам расположится между 7s и 7s Plus.

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