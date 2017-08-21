В Гарварде озвучили очередной сценарий апокалипсиса

Супервспышка на Солнце разрушит человеческую цивилизацию.

К такому выводу пришли руководитель отделения астрономии Гарвардского университета Абрахам Лоэб и его коллега Манасви Лингам.

Их исследование доступно в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

"Мы заключаем, что риск от супервспышек недостаточно оценен, и что человечество может стать свидетелем их наступления, ведущего к разрушительным экономическим и технологическим потерям, в течение порядка тысячи лет", — цитирует выдержки из публикации "Росбалт".

В исследовании отмечается, что супервпышки могут полностью вывести из строя околоземные спутники и электрические системы. Они могут повредить озоновый слой, который защищает биосферу от ультрафиолетового излучения. Избыточная радиация приведет к перегреву приповерхностных слоев атмосферы, угнетению фотосинтезирующих организмов и деградации ДНК.

Супервспышки, по оценкам ученых, происходят с периодичностью в две тысячи лет. Последний раз аналогичное явление произошло в 775 году, его повторения ожидается через примерно 750 лет.

Напомним, NASA отправит первый корабль на орбиту Солнца.